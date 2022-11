Dove vedere Verona-Juventus Streaming Gratis Rojadirecta TV Online Video

Verona-Juventus streaming gratis con i links online però senza Rojadirecta. Fischio d’inizio alle ore 18:30 italiane di oggi giovedì 10 novembre 2022. Partita valida per la 14a giornata di Serie A stagione 2022/23.

Anche se la stagione della Juventus forse non è stata disastrosa come quella del Verona, si trova a dieci punti dal Napoli capolista dopo 13 giornate e questo è comunque un risultato scarso considerati i suoi standard elevati. Un totale imbarazzante di soli tre punti in UEFA Champions League non ha certamente aiutato le cose e, dopo essersi trasferita in Europa League ed averlo fatto soltanto grazie alla differenza reti, la Juventus deve ora affrontare la prospettiva di vedere un programma pesante alternando giovedì e domeniche nel corso del 2023. Mentre aspettiamo il calcio d’inizio della partita in diretta tv, andiamo a scoprire le probabili formazioni e dove vedere Verona-Juventus streaming gratis online.

Verona-Juventus Formazioni

Hellas Verona (3-5-1-1): Montipò; Hien, Gunter, Ceccherini; Depaoli, Veloso, Tameze, Doig, Verdi; Kallon; Henry. Allenatore Bocchetti. A disposizione in panchina: Chiesa, Berardi, Perilli, Cabal, Terracciano, Hongla, Lazovic, Sulemana, Praszelik, Lasagna, Djuric. Squalificati: Magnani. Indisponibili: Coppola, Hrustic, Ilic, Piccoli, Faraoni.

Juventus (3-5-2): Perin; Rugani, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Moise Kean, Milik. Allenatore Allegri. A disposizione in panchina: Szczesny, Pinsoglio, Bremer, Alex Sandro, Gatti, Miretti, Soulé, Paredes, Di Maria. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Aké, De Sciglio, Iling-Junior, Kaio Jorge, Pogba, Vlahovic, Chiesa.

Arbitro: Marco Di Bello, della Sezione AIA di Brindisi. Guardalinee: Costanzo-Passeri. Quarto Uomo: Camplone. VAR: Guida. Assistente VAR: Nasca.

Verona-Juventus in TV al posto di Rojadirecta



Verona-Juventus in diretta tv con DAZN, Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite) e Sky Sport 4K, tutti visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili. La partita rimarrà nell’archivio di DAZN per rivederla on demand dopo il fischio finale. Coloro che sono abbonati sia a DAZN che a Sky, potranno inoltre seguire la sfida attraverso l’app DAZN disponibile sui decoder Sky Q.

Verona-Juventus streaming gratis diretta online senza Rojadirecta

Verona-Juventus streaming online è disponibile solo su DAZN gratis per gli abbonati. L’applicazione è scaricabile sulle moderne smart tv oppure sulle console di gioco PlayStation e Xbox, utilizzabile su dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Match fruibile anche in streaming calcio gratis (per gli abbonati) con l’app anche con i vostri smartphone, tablet e pc. Opzione gratis per gli abbonati con Sky Go e a pagamento per tutti con NOW.

