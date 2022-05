Dove Vedere VERONA MILAN Streaming Gratis Online Video: Simeone VS Leao

Verona-Milan Streming senza Rojadirecta: match che possiamo vedere in diretta tv video e streaming gratis online, scopri come, dove e quando.

Il Verona punta a concludere la stagione nella metà alta della classifica di Serie A per il terzo anno consecutivo, dopo avere perso solo una delle ultime sei partite (3 vittorie, 2 pareggi) con tutte e tre le vittorie che sono arrivate dopo aver segnato il gol di apertura. La qualificazione europea è inoltre ancora possibile per la squadra di Igor Tudor, che essendo subentrato quando la squadra era in zona retrocessione, si classificherebbe come una delle migliori rimonte calcistiche della stagione.

Il Verona ha segnato un gol in ciascuna delle ultime tre partite casalinghe di campionato (1 vittoria, 1 pareggio, 1 sconfitta), quindi c’è un’area di miglioramento se il Verona volesse salire ulteriormente dal nono posto. Nonostante non sia riuscito a segnare negli ultimi due scontri diretti qui disputati (2 sconfitte), è stato competitivo contro il Milan con un altro record equilibrato (3 vittorie, 3 sconfitte) negli ultimi sei scontri casalinghi.

Con un accordo per vendere il club apparentemente vicino al completamento, il Milan ha bisogno di altri sette punti in tre partite per battere i rivali stracittadini e campioni in carica dell’Inter nella corsa al titolo, titolo che il Milan non vince dal 2010/11. Le sue fortune potrebbero arrivare dal fatto che non è la prima volta in questa stagione che ha beneficiato di un errore del portiere avendo battuto l’ultima volta la Fiorentina per 1-0, restando imbattuto in 13 partite di Serie A (8 vittorie, 5 pareggi).

Il Milan è imbattuto anche nelle trasferte da fine novembre in campionato (7 vittorie, 3 pareggi), subendo un solo gol nel secondo tempo nelle ultime sette di quelle partite. Ma sarà sempre diffidente nei confronti della ‘Fatal Verona’ — come venne definita la squadra veneta dai tifosi del Milan — dopo che i suoi tentativi di vincere il titolo nel 1972/73 e nel 1989/90 hanno visto la fine proprio con questa partita.

Questo sarà l’incontro numero 60 in Serie A tra Verona e Milan: nei 59 precedenti 10 vittorie dei veneti (l’ultima datata 17 dicembre 2017, 3-0), 21 pareggi e 28 successi rossoneri, tra cui quattro nelle ultime sei sfide in ordine di tempo (2N).

Verona-Milan probabili formazioni, non solo FantaCalcio

Giocatori da tenere d’occhio: il notevole gol di Gianluca Caprari per il Verona contro il Cagliari è stato il quarto dei suoi cinque gol ad essere il secondo delle rispettive partite, anche se ha segnato il gol di apertura nello scontro diretto inverso ad ottobre (sconfitta per 3-2). Franck Kessié del Milan ha trasformato un rigore in quello scontro, e le ultime due partite di Serie A in cui lui è riuscito a segnare lo hanno visto sbloccare la situazione. Statistica in evidenza: il Milan ha segnato nel secondo tempo il 66% dei gol nelle trasferte in questa stagione i campionato (nel solo secondo tempo: 11 vittorie, 5 pareggi, 1 sconfitta).

Verona (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Günter, Casale; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. Allenatore Tudor. A disposizione in panchina: Chiesa, Sutalo, Veloso, Retsos, Depaoli, Frabotta, Hongla, Bessa, Praszelik, Cancellieri, Lasagna.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Kessie, Leao; Giroud. Allenatore Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Florenzi, Gabbia, Romagnoli, Ballo-Tourè, Bakayoko, Krunic, Brahim Diaz, Saelemaekers, Rebic, Ibrahimovic.

Arbitro: Doveri di Roma. Assistenti: Carbone e Bresmes. IV Uomo: Ayroldi. VAR: Aureliano. Assistente VAR: Passeri.

Verona-Milan si disputerà la sera di domenica 8 maggio 2022 nel palcoscenico dello Stadio Marco Antonio Bentegodi di Verona. Il fischio d’inizio della partita, che sarà la 60esima in Serie A fra le due formazioni, e sarà arbitrata dal signor Daniele Doveri della sezione di Roma 1, è previsto alle ore 20:45.

Per vedere la partita bisognerà quindi possedere una smart tv di ultima generazione collegata ad internet oppure collegare una normale tv a un TimVision Box, a una console come Playstation o Xbox e dispositivi come Google Chromecast e Amazon Firestick.

Subito dopo il fischio finale di Verona-Milan si potrà vedere il video highlights dell’incontro.

Junior Messias ha segnato in entrambe le sfide di Serie A giocate contro il Verona: entrambi i gol nello scorso campionato con la maglia del Crotone, mentre nel match d’andata con il Milan non è sceso in campo.

Rafael Leão è il quarto giocatore per dribbling riusciti (93) nei maggiori cinque campionati europei in corso, dopo Allan Saint-Maximin, Adama Traoré e Kylian Mbappé (ma tra questi è il più giovane): l’attaccante del Milan non trova il gol in trasferta in campionato da ottobre contro il Bologna, visto che gli ultimi sei gol segnati in Serie A sono arrivati in casa.

