Virologo GAVI Fondazione Gates: “Vaccini COVID causeranno Genocidio Globale”

Il 6 marzo 2021, il dottor Geert Vanden Bossche, un virologo indipendente ed esperto di vaccini che ha lavorato presso GAVI Alliance e la Fondazione Bill e Melinda Gates, ha scritto una lettera aperta invitando “tutte le autorità, gli scienziati e gli esperti di tutto il mondo” e “a tutta la popolazione mondiale”, per fermare immediatamente la vaccinazione di massa contro il COVID-19, sostenendo che ci sono prove convincenti che lo spiegamento di massa peggiorerà drasticamente le conseguenze della pandemia coronavirus.

Pubblichiamo la foto del tweet originale del virologo Geert Vanden Bossche, il quale sta acquistando molta popolarità tra gli aderenti al movimento NoVax (AntiVaccino), nel caso questo venisse misteriosamente cancellato o censurato dalla rete… l’originale in inglese può essere letto a questo link in formato PDF.

“Conseguenze disastrose per la salute globale”

Di seguito la traduzione automatica in italiano della lettera di Geert Vanden Bossche:

Sono tutt’altro che un anti-vaccino (NoVax). Come scienziato, di solito non utilizzo alcuna piattaforma di questo tipo per posizionarmi su questioni relative ai vaccini. In qualità di virologo dedicato ed esperto di vaccini, faccio un’eccezione solo quando le autorità sanitarie consentono la somministrazione di vaccini in un modo che minaccia la salute pubblica, e certamente quando le prove scientifiche vengono ignorate.

L’attuale situazione estremamente critica mi costringe a diffondere questa chiamata di emergenza. Dato che la portata senza precedenti dell’intervento umano nella pandemia Covid-19 rischia di portare a una catastrofe globale senza precedenti, questa chiamata non può suonare abbastanza forte.

Come ho detto, non sono contrario alla vaccinazione. Al contrario, posso assicurarvi che ciascuno dei vaccini odierni è stato progettato, sviluppato e prodotto da scienziati brillanti e competenti. Tuttavia, questi tipi di vaccini profilattici sono completamente inappropriati e persino altamente pericolosi se utilizzati in campagne di vaccinazione di massa durante una pandemia virale.

Vaccineologi, scienziati e medici sono accecati dagli effetti positivi a breve termine sui singoli pazienti, ma non sembrano preoccuparsi delle conseguenze disastrose per la salute globale. A meno che non sia scientificamente provato che sia sbagliato, è difficile capire come gli attuali interventi umani impediranno alle varianti circolanti di diventare un mostro selvaggio.

Contro il tempo, sto terminando il mio manoscritto scientifico, la cui pubblicazione, sfortunatamente, è probabile che arrivi troppo tardi data la crescente minaccia di una rapida diffusione di varianti altamente infettive. Questo è il motivo per cui ho deciso di pubblicare un riepilogo delle mie scoperte su LinkedIn, così come il mio discorso al recente vertice sui vaccini dell’Ohio.

Lunedì scorso ho presentato alle organizzazioni sanitarie internazionali, compresa l’OMS, la mia analisi dell’attuale pandemia, basata sulla conoscenza scientificamente fondata della biologia immunitaria del Covid-19. Dato il livello di emergenza, li ho esortati a tenere conto delle mie preoccupazioni e ad avviare una discussione sulle conseguenze dannose di una maggiore “perdita immunitaria virale”. Per quelli di voi che non sono esperti in questo campo, allego una versione più accessibile e comprensibile della scienza dietro questo fenomeno insidioso.

Anche se non c’è tempo da perdere, finora non ho ricevuto alcuna risposta. Esperti e politici sono rimasti in silenzio mentre ovviamente vogliono ancora parlare di allentamento delle regole di prevenzione delle infezioni e di “libertà primaverile”. Le mie affermazioni non si basano su nient’altro che sulla scienza. Possono essere contraddette solo dalla scienza. Sebbene difficilmente si possano fare affermazioni scientifiche errate senza essere criticati dai colleghi, sembra che l’élite di scienziati che attualmente consigliano i nostri leader mondiali preferisca rimanere in silenzio. Sono state presentate sufficienti prove scientifiche.

Sfortunatamente, non viene toccato da coloro che hanno il potere di agire. Per quanto tempo il problema può essere ignorato quando ora ci sono prove massicce che la fuga immunitaria virale sta minacciando l’umanità? Difficilmente possiamo dire di non sapere o di non essere stati avvertiti. In questa angosciosa lettera ho messo in gioco tutta la mia reputazione e credibilità. Mi aspetto da voi, custodi dell’umanità, almeno lo stesso. È della massima urgenza. Apri il dibattito. Con tutti i mezzi: cambia le sorti!

La domanda chiave è: perché nessuno sembra preoccuparsi della fuga immunitaria virale?

Vorrei provare a spiegarlo usando un fenomeno più facile da capire: la resistenza antimicrobica. Questo parassita può essere facilmente estrapolato alla resistenza ai nostri “antibiotici antivirali” prodotti da noi stessi. Infatti, gli anticorpi (Abs) prodotti dal nostro sistema immunitario possono essere considerati antibiotici antivirali prodotti da noi stessi, indipendentemente dal fatto che facciano parte del nostro sistema immunitario innato (i cosiddetti “Abs naturali“) o siano causati in risposta a specifici patogeni (che danno origine ai cosiddetti “Abs acquisiti”).

Gli Abs naturali non sono specifici di un germe, mentre quelli acquisiti prendono di mira specificamente il patogeno invasore. Alla nascita, il nostro sistema immunitario innato è “inesperto” ma ben consolidato. Ci protegge da una moltitudine di agenti patogeni, impedendo loro di causare malattie. Poiché il sistema immunitario innato non riesce a ricordare i patogeni che ha incontrato (l’immunità innata non ha la cosiddetta “memoria immunitaria”), possiamo continuare a fidarci di esso solo se lo manteniamo sufficientemente “allenato”. La formazione si ottiene attraverso l’esposizione regolare a una miriade di agenti ambientali, compresi gli agenti patogeni.

Tuttavia, con l’avanzare dell’età, ci troviamo sempre più di fronte a situazioni in cui la nostra immunità innata (spesso chiamata “la prima linea di difesa immunitaria”) non è abbastanza forte da fermare il patogeno alla porta di ingresso (principalmente barriere mucose come respiratorie o intestinali epiteli). Quando ciò si verifica, il sistema immunitario deve rivolgersi a effettori più specializzati del nostro sistema immunitario (cioè, linfociti T e Abs antigene-specifico) per combattere il patogeno. Quindi, man mano che cresciamo, montiamo sempre più un’immunità specifica contro il patogeno, inclusi gli Abs altamente specifici.

Poiché questi hanno una maggiore affinità per il patogeno (es. Virus) e possono raggiungere concentrazioni elevate, possono facilmente superare i nostri Abs naturali per legarsi al patogeno / virus. È proprio questo tipo di Abs altamente specifico e ad alta affinità che gli attuali vaccini Covid-19 inducono. Naturalmente, il nobile scopo di questi Abs è proteggerci dal Covid-19. Allora perché dovrebbe esserci una grande preoccupazione quando si usano questi vaccini per combattere il Covid-19? Ebbene, proprio come le regole che si applicano ai classici antibiotici antimicrobici, è essenziale che i nostri “antibiotici antivirali” prodotti da noi siano disponibili in una concentrazione sufficiente e adattati alle caratteristiche specifiche del nostro nemico.

Pertanto, in caso di malattia batterica, è essenziale non solo scegliere il giusto tipo di antibiotico (in base ai risultati di un antibiogramma), ma anche assumere l’antibiotico abbastanza a lungo (secondo la prescrizione). Se questi requisiti non vengono soddisfatti, si corre il rischio di dare ai microbi la possibilità di sopravvivere e quindi di provocare un’epidemia di malattia.

Un meccanismo molto simile può essere applicato anche ai virus, soprattutto quelli che possono mutare facilmente e rapidamente (come è il caso, ad esempio, dei coronavirus). Quando la pressione esercitata dalla difesa immunitaria inizierà a minacciare la replicazione e la trasmissione virale, il virus adotterà un altro strato in modo che non possa più essere facilmente riconosciuto e, quindi, attaccato dal sistema immunitario dell’ospite. Il virus è ora in grado di sfuggire all’immunità (questo si chiama: “fuga immunitaria“). Tuttavia, il virus può ricorrere a questa strategia solo finché ha spazio sufficiente per replicarsi.

I virus, a differenza della maggior parte dei batteri, devono dipendere dalle cellule viventi dell’ospite per replicarsi. Pertanto, la comparsa di “mutanti di fuga” non è troppo preoccupante fintanto che la probabilità che queste varianti trovino rapidamente un altro ospite è piuttosto remota. Tuttavia, questo non è il caso durante una pandemia virale!

Durante una pandemia, il virus si diffonde in tutto il mondo e molti individui lo perdono e lo trasmettono (anche “portatori” asintomatici). Maggiore è la carica virale, maggiore è la probabilità che il virus si scontri con soggetti che non sono stati ancora infettati o che si sono infettati ma non hanno sviluppato sintomi. A meno che non siano sufficientemente protetti dalla loro difesa immunitaria innata (tramite Abs naturali), contrarranno la malattia di Covid-19 poiché non possono contare su altri Abs acquisiti. In effetti, è stato ampiamente riportato che l’aumento degli Abs specifici di S (picco) nelle persone con infezione asintomatica è piuttosto limitato e di breve durata.

Inoltre, questi Abs non hanno raggiunto la piena maturità. La combinazione di infezione virale in un contesto di maturità e concentrazione subottimale di Ab consente al virus di selezionare mutazioni che gli consentono di sfuggire alla pressione immunitaria. La selezione di queste mutazioni avviene preferenzialmente nella proteina S, poiché questa è la proteina virale responsabile dell’infettività virale. Poiché mutazioni selezionate conferiscono al virus una maggiore capacità infettiva, ora è molto più facile per il virus causare malattie gravi nei soggetti infetti.

Più persone sviluppano una malattia sintomatica, meglio il virus può assicurarne la diffusione e la perpetuazione (le persone che contraggono una malattia grave diffonderanno più virus e più a lungo rispetto ai soggetti infetti asintomaticamente). Sfortunatamente, tuttavia, l’aumento di breve durata degli Abs specifici per S è sufficiente per bypassare gli Abs innati / naturali delle persone. Questi sono fuori dal gioco poiché la loro affinità per S è inferiore all’affinità per gli Abs specifici per S.

Cioè, con un aumento del tasso di infezione nella popolazione, il numero di soggetti che vengono infettati mentre sperimentano un aumento momentaneo degli Abs S-specifici aumenterà costantemente. Di conseguenza, aumenterà il numero di soggetti che si infettano mentre subiscono una momentanea diminuzione della loro immunità innata.

Di conseguenza, un numero crescente di soggetti sarà più suscettibile a malattie gravi piuttosto che mostrare solo sintomi lievi (cioè limitati al tratto respiratorio superiore) o nessun sintomo. Durante una pandemia, soprattutto i giovani saranno colpiti da questa evoluzione, poiché i loro Abs naturali non sono stati ancora in gran parte soppressi da una panoplia di Abs “acquisiti”, antigene-specifici.

Gli Abs naturali e l’immunità naturale in generale svolgono un ruolo fondamentale nella protezione dagli agenti patogeni, poiché sono la nostra prima linea di difesa immunitaria

A differenza dell’immunità acquisita, le risposte immunitarie innate proteggono da un ampio spettro di agenti patogeni (quindi non compromettere o sacrificare la tua difesa immunitaria innata!). Poiché gli Abs e le cellule immunitarie innate riconoscono uno spettro diversificato di agenti estranei (cioè non auto) (solo alcuni dei quali hanno un potenziale patogeno), è importante, infatti, mantenerti sufficientemente esposto alle sfide ambientali.

Mantenendo allenato il sistema immunitario innato (che, purtroppo, non ha memoria), possiamo resistere molto più facilmente ai germi che hanno un vero potenziale patogeno. Ad esempio, è stato riportato e scientificamente dimostrato che l’esposizione ad altri Coronavirus abbastanza innocui che causano un “raffreddore comune” può fornire protezione, anche se di breve durata, contro Covid-19 e i suoi fedeli servitori (cioè le varianti più infettive).

Pertanto, la soppressione dell’immunità innata, specialmente nei gruppi di età più giovane, può essere molto problematica. Non c’è dubbio che la mancanza di esposizione dovuta alle rigide misure di contenimento applicate dall’inizio della pandemia non sia stata benefica nel mantenere il sistema immunitario innato delle persone ben addestrato. Come se ciò non compromettesse più le difese immunitarie innate in questo segmento di popolazione, entra in gioco un’altra forza che aumenterà drasticamente i tassi di morbilità e mortalità nei gruppi di età più giovane: LA VACCINAZIONE DI MASSA degli ANZIANI.

Più il gruppo di età avanzata è vaccinato e quindi protetto, più il virus sarà costretto a continuare a causare malattie nei gruppi di età più giovane. Ciò sarà possibile solo fintanto che sfugge agli Abs specifici di S che si alzano momentaneamente in soggetti precedentemente infettati in modo asintomatico. Se il virus ha successo, può beneficiare dell’immunità innata (momentaneamente) soppressa, provocando così la malattia in un numero crescente di questi soggetti e garantendo la propria diffusione.

La selezione di mutazioni mirate nella proteina S è quindi la via da seguire per il virus per aumentare la sua capacità infettiva nei candidati che sono inclini a contrarre la malattia a causa di una debolezza transitoria delle loro difese immunitarie innate.

Ma nel frattempo, stiamo anche affrontando un grosso problema nelle persone vaccinate, poiché ora si trovano sempre più di fronte a varianti infettive che mostrano un tipo di proteina S che è sempre più diverso dall’edizione S compresa con il vaccino (la modifica successiva ha origine da il ceppo originale, molto meno contagioso all’inizio della pandemia).

Stiamo trasformando i vaccinati in portatori asintomatici

Più varianti diventano infettive (cioè come risultato del blocco dell’accesso del virus al segmento di popolazione vaccinata), meno proteggerà il vaccino Abs. Già oggi la mancanza di protezione sta portando all’escrezione e trasmissione del virus nei soggetti vaccinati che sono esposti a questi ceppi più infettivi (che, per inciso, dominano sempre più il campo). Questo è il modo in cui attualmente stiamo trasformando i vaccinati in portatori asintomatici che perdono varianti infettive.

Ad un certo punto, probabilmente in un futuro molto prossimo, sarà più redditizio (in termini di “ritorno sull’investimento nella selezione”) per il virus aggiungere semplicemente alcune altre mutazioni (forse solo una o due) alla S proteina di varianti virali (già dotate di mutazioni multiple che aumentano l’infettività) nel tentativo di rafforzare ulteriormente il loro legame al recettore (ACE-2) espresso sulla superficie delle cellule epiteliali permissive. Ciò consentirà alla nuova variante di sovraperformare il vaccino Abs nel legarsi al recettore ACE. Cioè, in questa fase, sarebbero necessarie solo alcune mutazioni specifiche aggiuntive all’interno del dominio di legame del recettore virale per resistere completamente agli anti-Covid-19 Abs S-specifici, indipendentemente dal fatto che siano causati dal vaccino o dall’infezione naturale (Virus).

A quel punto, il virus avrà avuto accesso a un enorme serbatoio di soggetti che sono diventati altamente suscettibili alla malattia, poiché i loro Abs S-specifici sono diventati inutili in termini di protezione, ma riescono comunque a fornire una soppressione duratura della tua immunità innata (cioè, l’infezione naturale, e in particolare la vaccinazione, provoca titoli Ab specifici relativamente di lunga durata). Il serbatoio sensibile comprende sia gli individui vaccinati che quelli lasciati con una quantità sufficiente di Abs specifici per S a causa di una precedente malattia di Covid-19.

Quindi, MISSIONE COMPIUTA per Covid-19, ma una SITUAZIONE DI DISASTRO per tutti i soggetti vaccinati e le persone sieropositive con Covid-19, poiché ora hanno perso la loro difesa immunitaria acquisita e innata contro Covid-19 (mentre circolano ceppi altamente infettivi!).

Piccolo passo per il virus, una gigantesca catastrofe per l’umanità

Questo è “un piccolo passo per il virus, una gigantesca catastrofe per l’umanità”, il che significa che avremo colpito il virus nella popolazione più giovane a un livello in cui ora ci vuole poco sforzo perché Covid-19 si trasformi in un virus infettivo che ignora completamente sia il braccio innato del nostro sistema immunitario che il braccio adattativo / acquisito (indipendentemente dal fatto che l’Abs acquisito sia il risultato di una vaccinazione o di un’infezione naturale). Il ceppo del virus è ora ancora più insignificante dato che molti destinatari del vaccino sono ora esposti a varianti virali altamente infettive avendo ricevuto solo una iniezione del vaccino.

Pertanto, sono dotati di Abs che non hanno ancora acquisito funzionalità ottimali. Non è necessario spiegare che questo aumenterà solo la fuga immunitaria. In sostanza, molto presto ci troveremo di fronte a un virus superinfettivo che resiste completamente al nostro meccanismo di difesa più prezioso: il sistema immunitario umano.

A causa di tutto quanto sopra, è sempre più difficile immaginare come le conseguenze dell’intervento umano diffuso ed errato in questa pandemia non distruggeranno gran parte della nostra popolazione umana.

Solo pochissime altre strategie potrebbero essere pensate per raggiungere lo stesso livello di efficienza nel convertire un virus relativamente innocuo in un’arma biologica di distruzione di massa. È certamente anche degno di nota che le mutazioni nella proteina S (cioè la stessa identica proteina che è soggetta a selezione per mutazioni di fuga) sono note per consentire ai Coronavirus di attraversare le barriere di specie.

Cioè, il rischio che la fuga immunitaria mediata dal vaccino consenta al virus di passare ad altre specie animali, in particolare il bestiame industriale (ad es. Allevamenti di suini e pollame), non è trascurabile. Queste specie sono note per ospitare già diversi Coronavirus diversi e sono spesso ospitate in fattorie densamente popolate. Come per il virus dell’influenza, queste specie potrebbero fungere da serbatoio aggiuntivo per il virus SARS-COVID-2. Poiché gli agenti patogeni si sono evoluti con il sistema immunitario dell’ospite, le pandemie naturali di infezioni virali acute autolimitanti sono state configurate in modo tale che il numero di vite umane non superi quello strettamente necessario.

A causa dell’intervento umano, il corso di questa pandemia è stato completamente interrotto dall’inizio. Misure di prevenzione delle infezioni estese e rigorose, combinate con campagne di vaccinazione di massa con vaccini inadeguati, porteranno senza dubbio a una situazione in cui la pandemia è sempre più “fuori controllo”. Paradossalmente, l’unico intervento che potrebbe offrire una prospettiva per porre fine a questa pandemia (oltre a lasciarla seguire il suo corso disastroso) è… LA VACCINAZIONE.

Le cellule NK

Certo, il tipo di vaccini da utilizzare sarebbe completamente diverso dai vaccini convenzionali, poiché non inducono i soliti sospetti, cioè le cellule B e T, ma le cellule NK (Natural Killer). In effetti, esistono prove scientifiche convincenti che queste cellule svolgono un ruolo fondamentale nel facilitare la completa eliminazione del Covid-19 nelle prime fasi dell’infezione nei soggetti infettati in modo asintomatico.

Le cellule NK fanno parte del braccio cellulare del nostro sistema immunitario innato e, come gli addominali naturali, sono in grado di riconoscere e attaccare un ampio e diversificato spettro di agenti patogeni. Esiste una solida base scientifica per presumere che sia possibile “innescare” le cellule NK in modo tale che riconoscano e uccidano i Coronavirus in generale (comprese tutte le loro varianti) in una fase iniziale dell’infezione.

È stato sempre più descritto che le cellule NK sono dotate della capacità di acquisire memoria immunologica. Educando queste cellule in modo che possano riconoscere e attaccare in modo durevole le cellule infettate dal Coronavirus, il nostro sistema immunitario potrebbe essere perfettamente armato per un attacco mirato all’universo del Coronavirus prima dell’esposizione.

Poiché la difesa immunitaria basata sulle cellule NK fornisce un’immunità sterilizzante e consente una protezione rapida e ad ampio spettro, è ragionevole presumere che sfruttare le nostre cellule immunitarie innate sarà l’unico tipo di intervento umano rimasto per fermare la pericolosa diffusione di varianti altamente infettive di Covid-19.

Se noi umani siamo impegnati nella perpetuazione della nostra specie, non abbiamo altra scelta che sradicare queste varianti virali altamente infettive. Ciò richiederà effettivamente grandi campagne di vaccinazione. Tuttavia, i vaccini a base di cellule NK consentiranno soprattutto di preparare meglio la nostra immunità naturale (memoria!) e di indurre l’immunità di gruppo (che è esattamente l’opposto di ciò che fanno gli attuali vaccini Covid-19, poiché questi convertono sempre più i vaccinati in portatori asintomatici che eliminano il virus).

Quindi non è rimasto un secondo per cambiare gli ingranaggi e gli attuali vaccini killer sostituiti con vaccini salvavita. Chiedo all’OMS e a tutte le parti coinvolte, indipendentemente dalle loro convinzioni, di dichiarare immediatamente questa azione come L’UNICA EMERGENZA DI INTERESSE INTERNAZIONALE PIÙ IMPORTANTE PER LA SALUTE PUBBLICA.

Geert Vanden Bossche, DVM, PhD (6 marzo 2021)

A proposito di Geert Vanden Bossche

Il dottor Geert Vanden Bossche è uno sviluppatore di vaccini riconosciuto a livello internazionale che ha ricoperto il ruolo di capo dell’Ufficio per lo sviluppo dei vaccini presso il Centro tedesco per la ricerca sulle infezioni.

Ha coordinato il programma di vaccinazione contro l’Ebola della Global Alliance for Vaccines and Immunization e ha contribuito all’implementazione di un piano di lavoro integrato sui vaccini in collaborazione con partner sanitari globali (WHO, Bill and Melinda Gates Foundation, CDC, UNICEF), agenzie di regolamentazione (FDA ), e ai produttori di vaccini per consentire la distribuzione o la conservazione tempestiva dei vaccini candidati contro l’Ebola.