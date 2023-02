González vs Google: il caso di una famiglia che potrebbe decidere il futuro di Internet

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha ascoltato martedì le argomentazioni del caso González vs Google, una causa che chiama in causa la responsabilità legale delle aziende tecnologiche per i contenuti promossi dai loro algoritmi e che potrebbe costituire un precedente e cambiare le basi delle leggi su Internet, riporta il Washington Post.

Il caso nasce dalla morte di Nohemí González, studentessa americana di 23 anni, vittima degli attentati perpetrati il ​​13 novembre 2015 a Parigi, attribuiti a membri dello Stato Islamico (IS) e che hanno causato la morte di 130 persone. La sua famiglia sostiene che Google abbia agito come piattaforma di reclutamento suggerendo video e contenuti relativi al gruppo terroristico su YouTube, un sito Web di sua proprietà, attraverso un algoritmo che ha identificato potenziali candidati.

In questo modo Google viene accusata di violare le leggi statunitensi contro l’aiuto e il favoreggiamento di terroristi e tacitamente dei danni inflitti dall’IS. Tuttavia, ciò che è veramente in gioco è la sezione 230 del Communications Decency Act, approvata nel 1996, prima dell’ascesa della maggior parte dei giganti della tecnologia, e che protegge le piattaforme online dalla colpa per i post che le persone condividono. Nello specifico, stabilisce che nessun fornitore debba essere trattato “come un editore o un diffusore di informazioni fornite da un altro fornitore di contenuti“.

A questo proposito, gli avvocati della famiglia di Nohemí sostengono che tale disposizione incoraggia la promozione di contenuti dannosi e impedisce a qualsiasi vittima di essere risarcita quando può dimostrare che queste raccomandazioni hanno causato lesioni o addirittura la morte.

Nel frattempo, Google, che ha già ribaltato con successo la causa Gonzalez nei tribunali di grado inferiore, si difende sostenendo che la sezione 230 lo protegge dalla responsabilità legale per i video di terze parti che compaiono nei suoi algoritmi di raccomandazione, indipendentemente da come li promuovono o meno tra i loro utenti. Secondo l’avvocato della società, Lisa Blatt, l’immunità concessa da tale paragrafo è essenziale affinché questo tipo di società possa fornire contenuti utili e sicuri ai propri utenti.

Dopo aver ascoltato le parti per più di due ore, i giudici della Corte Suprema hanno assicurato di essere confusi dalle argomentazioni dell’attore e di non ritenere del tutto coerenti le prove dei loro avvocati nel decidere quando le società tecnologiche, al riparo da contenuti di terze parti, potrebbero essere responsabili della valutazione e della raccomandazione dei contenuti.

Allo stesso tempo, i magistrati hanno espresso preoccupazione per le implicazioni legali derivanti da un’ipotetica sentenza favorevole alla famiglia González. In tal caso, i social network e altre piattaforme simili potrebbero essere esposti a una potenziale marea di cause legali, poiché ciò renderebbe più facile per le persone lamentarsi del modo in cui i loro algoritmi classificano e raccomandano il materiale.

“Ogni giorno su Internet vengono fatte miliardi di domande. Ciascuna di esse aprirebbe la possibilità di una causa legale”, afferma il giudice Brett Kavanaugh.

D’altra parte, i giudici stanno anche cercando di determinare se debba esserci una distinzione legale tra l’hosting del contenuto di un utente e la promozione della sua diffusione quando si tratta di valutare la responsabilità; una discussione che ritengono sarebbe meglio lasciare al Congresso.

A questo proposito, alcuni critici accusano i tribunali di grado inferiore di fornire all’industria tecnologica più protezione del necessario in quanto le loro aziende sono state spesso assolte dalla responsabilità per incitamento all’odio e falsità che spesso circolano per i loro siti.

Le ripercussioni della sentenza in questo caso storico continuano a essere messe in discussione e vagliate perché potrebbe trasformare Internet rimuovendo decenni di protezione legale per le aziende tecnologiche dai contenuti dannosi sulle loro piattaforme. La decisione finale della Corte Suprema sarà annunciata entro il 30 luglio.