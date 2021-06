Quanto vale la tua casa: Richiedi una Quotazione dell’Immobile in Agenzia

Cambiare casa è un momento particolare della propria vita, nel quale è importante fare scelte oculate. Non solo per quanto riguarda la scelta della nuova abitazione, ma anche per l’offerta al pubblico della precedente. Oggi esistono delle tecniche che permettono di valorizzare nel modo migliore possibile i punti di forza di un qualsiasi immobile, cosa che ovviamente migliora in maniera sensibile le valutazioni.

Come si valuta una casa

I punti di forza

Le proposte in agenzia

Per svolgere la quotazione di un immobile è necessario partire dalle peculiarità effettive dell’immobile stesso. La disponibilità di più bagni, le dimensioni degli ambienti, la presenza di un giardino o di un posto auto, oltre ovviamente alle caratteristiche della planimetria sono alla base di una qualsiasi valutazione. Ci sono poi punti di forza che vanno accentuati, utilizzando il rendering 3D o altre tecniche che gli agenti immobiliari conoscono bene. Effettuare una valutazione immobili a Brescia, così come in altre città, è una questione complessa, che prende in causa anche la posizione della Casa rispetto a servizi e negozi, oltre che le potenzialità inespresse presenti all’interno di ogni singolo locale dell’appartamento. Infatti, presso un’agenzia di settore, è possibile non solo trovare un buon numero di potenziali clienti, ma anche approfittare del know how degli agenti immobiliari, che sapranno mostrare l’immobile sotto l’ottica migliore possibile.

Il rendering 3D

Cos’è l’home staging

Ottenere il massimo dalla propria casa

Mettersi in contatto con dei professionisti del settore significa poter approfittare di alcune tecniche, che consentono di aumentare la valutazione di un immobile. Lo si può fare utilizzando strategie che permettono di enfatizzare i punti di forza di un’abitazione, ma anche scegliendo i “giusti” clienti a cui mostrarla. L’home staging consiste nel rendere più interessanti e belli gli ambienti di una casa, ad esempio tinteggiando le pareti o disponendo al meglio i complementi di arredo.

Cosa vogliono gli italiani oggi

Come cambiano le richieste in edilizia

La situazione post Covid

Nel caso in cui la casa sia da mostrare vuota, o solo parzialmente arredata, in agenzia è possibile. In questo modo, grazie ad appositi software, è possibile porre in atto alcune piccole ristrutturazioni, o anche mostrare le possibilità di arredo, utilizzando ciò che piace di più al momento. Queste semplici strategie consentono di mostrare la casa non per quella che è, ma per come potrà essere trasformata dai nuovi proprietari.

Il mercato immobiliare post pandemia mostra delle caratteristiche assai diverse rispetto agli anni precedenti. Gli italiani, dopo settimane di lock down, hanno imparato ad apprezzare giardini, terrazzi ampi, abitazioni in periferia con qualche stanza in più. Oggi sono sempre di più le famiglie che hanno deciso di cambiare casa, cercando un’abitazione diversa rispetto al passato. Spesso ciò che si cerca è uno spazio che si possa organizzare al meglio, in modo che ogni membro della famiglia possa avere a disposizione un luogo in cui lavorare, studiare e divertirsi, senza doversi affidare a luoghi esterni, che non è possibile sapere se potremo in futuro utilizzare come accadeva solo 2 anni fa.