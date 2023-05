Aumenta la richiesta di cure per l’autismo in Italia: la Fondazione Renato Piatti risponde alla domanda

Ogni anno in Italia ci sono circa 5.000 nuovi casi di autismo, con un’attesa media di due anni per accedere ai percorsi di cura. La Fondazione Renato Piatti, che si occupa di persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo, ha aumentato i posti nei suoi tre centri terapeutici per rispondere alla crescente richiesta. Il Centro Mafalda Luce di Milano, in particolare, ha raddoppiato il numero di bambini seguiti in due anni e sta attualmente ampliando la sua offerta per prendere in carico ancora più bambini.

La Fondazione Renato Piatti ha anche avviato un progetto di solidarietà per aiutare le famiglie in difficoltà economiche ad avere accesso a percorsi di cura e riabilitativi per i propri bambini. La domanda di servizi per i bambini con disturbi dello spettro autistico sta aumentando e saranno necessari servizi sempre più diversificati per rispondere ai bisogni delle persone di tutto lo spettro autistico.