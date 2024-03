Celltrion Healthcare: packaging eco-friendly per farmaci biosimilari

La necessità di considerare i danni all’ambiente coinvolge anche il settore delle imprese. Norme e indicazioni nazionali e comunitarie derivano da questa esigenza per promuovere processi virtuosi. L’intero sistema economico dovrà affrontare questa trasformazione, con differenti gradi di complessità a seconda del settore di appartenenza. Alcune associazioni sperano in una transizione graduale, ma ci sono realtà che hanno già iniziato questo percorso. Tra queste c’è l’azienda sudcoreana Celltrion Healthcare, che produce farmaci biosimilari e ha adottato una politica eco-friendly per i propri imballaggi.

Il Parlamento Europeo ha stabilito nel novembre 2023 la sua posizione sul nuovo regolamento UE sugli imballaggi, mirato a ridurre i rifiuti e promuovere il riutilizzo e il riciclaggio. Obiettivi di riduzione dei rifiuti per gli imballaggi sono stati fissati per il 2030, 2035 e 2040. Celltrion Healthcare si impegna per un packaging sostenibile utilizzando materiali riciclabili e ha avviato una governance ambientale per adottare normative ESG e definire una strategia eco-sostenibile.

In un’intervista, il Public Affairs & Communication Manager di Celltrion Healthcare Italia ha sottolineato l’impegno dell’azienda per la salvaguardia dell’ambiente attraverso piccoli gesti come il nuovo packaging dei farmaci. Celltrion produce farmaci biosimilari e biohybrid per diverse malattie, garantendo qualità ed efficacia a costi più bassi, permettendo risparmi per il sistema sanitario nazionale. La fusione con Celltrion Healthcare Co. rappresenta un passo importante per il Gruppo nel suo percorso di crescita costante.