Ergastolo a mamma per aver abbandonato la sua bambina per andare in vacanza

Kristel Candelario (32 anni) è stata condannata all’ergastolo per aver abbandonato la sua bambina per andare in vacanza, causandone la morte per inedia e disidratazione. I pubblici ministeri hanno stabilito che la bambina era estremamente disidratata al momento della morte. Il giudice ha accusato Candelario di tradimento e mancanza di rimorso. Candelario ha dichiarato di soffrire di depressione e problemi mentali, ma è stata considerata competente. Ha chiesto perdono alla sua famiglia, ma ha ammesso che nessuno sapeva quanto stesse soffrendo. Vediamo di seguito la storia nel dettaglio.

Mamma condannata all’ergastolo per omicidio figlia 16 mesi (abbandonata in casa per andare in vacanza)

Una donna di 32 anni è stata condannata questo lunedì all’ergastolo senza possibilità di libertà condizionale per l’omicidio della figlia di 16 mesi, che aveva lasciato sola a casa senza acqua né cibo per andare in vacanza per 10 giorni lo scorso Giugno, riferisce il Washington Post.

Nell’estate del 2023, Kristel Candelario ha fatto un viaggio di 10 giorni a Detroit e Porto Rico, lasciando sua figlia Jailyn nella sua casa a Cleveland, Ohio, in un box senza cibo, acqua o alcuna supervisione. Al rientro dalle vacanze, la donna ha trovato la bambina priva di sensi e ha chiamato i servizi di emergenza, che l’hanno dichiarata morta. L’autopsia ha rivelato che la ragazza ha sofferto per circa una settimana, dopo di che è morta di grave disidratazione e fame, ha detto Elizabeth Mooney, assistente coroner della contea di Cuyahoga.

‘Ha commesso l’ultimo atto di tradimento, lasciando il suo bambino terrorizzato, solo, senza protezione, a subire quella che ho sentito dire essere la morte più orribile che si possa immaginare, senza cibo, senza acqua, senza protezione’, ha detto Brendan Sheehan, giudice del Tribunale. di Common Pleas, annunciando la sentenza di Candelario. Inoltre, il giudice ha paragonato la condanna all’ergastolo della donna con ciò che ha subito sua figlia prima di morire, e ha affermato che l’unica differenza è che “in prigione almeno gli daranno da mangiare e gli daranno i liquidi che le hanno [Jailyn] negato”.

Il mese scorso Candelario si è dichiarato colpevole dell’omicidio aggravato di sua figlia. Al processo, si è scusato per quello che aveva fatto all’altra figlia e ai suoi genitori e ha dichiarato di chiedere perdono ogni giorno “a Dio e a Jailyn”. “Non sto cercando di giustificare le mie azioni, ma nessuno sapeva quanto stavo soffrendo e cosa stavo passando”, ha detto la donna, riferendosi ai suoi problemi di salute mentale.

Da parte sua, l’avvocato di Candelario, Derek Smith, ha confermato che la donna soffriva di depressione, indicando che il trattamento per i suoi problemi mentali era stato insufficiente. “Non c’è alcuna giustificazione per le sue azioni”, ha osservato Smith, ma ha notato che Candelario “non stava pensando chiaramente” poiché aveva smesso di prendere antidepressivi senza abbassare il dosaggio come richiesto, il che avrebbe potuto causare effetti collaterali.