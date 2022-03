VIDEO: Un camioncino attraversa un tornado, si ribalta e continua ad andare come se niente fosse

Un utente di Twitter ha registrato un video, diventato rapidamente virale, che mostra come un’automobile è stata catturata da un tornado in Texas (USA). Nella registrazione, che accumula quasi 5 milioni di visualizzazioni dopo essere stata pubblicata martedì, si può vedere che i forti venti hanno fatto cadere il veicolo su un fianco e lo hanno fatto girare su se stesso. Tuttavia, era sulle sue ruote pochi secondi dopo e l’autista ha continuato il suo viaggio. Non è noto se qualcuno sia rimasto ferito nell’incidente.

Omg… just going thru my video. This is a story about a red truck and a tornado…. I CANNOT believe they drove away like that. #txwx #tornado pic.twitter.com/8h0nD88xFv

— Brian Emfinger (@brianemfinger) March 22, 2022