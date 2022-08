Da fattorino Amazon a Milionario in Criptovalute in meno di 2 anni

Un uomo che era un fattorino di pacchi è diventato milionario in meno di due anni, dopo aver lasciato il lavoro e aver investito nel mercato delle criptovalute. La notizia è apparsa anche sul Daily Star.

Dopo aver terminato i suoi studi nel 2017, Kaif Bhatty, che allora viveva a Londra, nel Regno Unito, ha iniziato a lavorare in Amazon, dove ha trascorso 14 ore al giorno a consegnare pacchi. Tuttavia, l’angoscia di sentire che avrebbe passato tutta la vita a lottare per il salario minimo lo ha spinto a correre un rischio che avrebbe cambiato per sempre il suo futuro.

Kaif, 28 anni, ha preso tutti i suoi risparmi, circa $ 800, e li ha investiti in una valuta digitale chiamata Verge. Il suo investimento è presto quadruplicato e in seguito è salito a oltre $ 35.000. Questo risultato inaspettato non solo lo ha sorpreso, dal momento che aveva guadagnato di più in un solo giorno di quanto avrebbe guadagnato in un anno su Amazon, ma lo ha anche incoraggiato a lanciarsi subito nel business.

“Non riuscivo a crederci. Non avevo mai avuto quel tipo di denaro prima in vita mia. È stata una straordinaria scoperta di ciò che era possibile e mi ha motivato a esplorare di più nel settore delle criptovalute“, ha affermato l’attuale imprenditore.

Mesi dopo aver lasciato Amazon e aver superato i vertiginosi alti e bassi che caratterizzano il mercato delle criptovalute, Bhatty ha realizzato profitti vicini ai $ 600.000 e l’anno successivo ha raggiunto il suo primo milione. Una volta che il suo reddito lo ha reso milionario, ha deciso di stabilirsi a Dubai, dove ha acquistato un attico da $ 500.000 e una Mercedes-Benz G Wagon da $ 250.000.

Kaif ha la vita che ha sempre sognato e confessa che, per farlo, ha dovuto imparare a ‘bilanciare’ le sue emozioni, poiché i successi nel mondo delle criptovalute sono generalmente di breve durata a causa della natura volatile del business. Ora vuole aiutare le persone con un background simile al suo. “Voglio usare la mia energia per aiutare le persone dove posso vedere somiglianze con il mio passato”, conclude.