Il prezzo di Ethereum sale alle stelle dopo la notizia del suo aggiornamento di successo

Ethereum, la seconda criptovaluta più grande per valore di mercato dopo bitcoin, ha lanciato con successo un nuovo aggiornamento sulla sua testnet alle 01:45 GMT dell’11 agosto, riporta la CNBC. Una volta pubblicata la notizia, il prezzo del token è salito sopra i 1.900 dollari per unità.

Il valore attuale (9:00 GMT) della valuta digitale è di 1.891,58 dollari e, sebbene sia inferiore al costo massimo raggiunto dopo l’aggiornamento, è superiore del 15% rispetto alla scorsa settimana.

Sin dal suo inizio, Ethereum ha utilizzato un cosiddetto modello di ‘prova di lavoro’ (PoW) che richiede il mining di criptovalute per effettuare transazioni. Poiché questo modello è ad alta intensità energetica e generalmente non ecologico, la criptovaluta si sta rivolgendo al modello ‘proof of stake’ (PoS), che non richiede il cryptomining. Allo stesso modo, quello battezzato come Ethereum 2.0 ha il vantaggio di essere più veloce ed efficiente.

L’upgrade effettuato è consistito in un test in cui lo speciale testnet Goerli ha simulato il processo della mainnet. Secondo i suoi sviluppatori, la cosiddetta fusione ha avuto successo, anche se non escludono che i guasti vengano scoperti in seguito.

Si stima che l’ultimo aggiornamento della mainnet di Ethereum, descritto come uno degli eventi più importanti nella storia delle criptovalute, avverrà a settembre. Tuttavia, a seconda dei risultati di questo test, la data potrebbe cambiare. In passato, l’aggiornamento è stato ritardato più volte, anche se dovrebbe essere completato entro la fine dell’anno.