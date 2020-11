Shopping Natalizio: Monopattino elettrico pieghevole, super richieste a Novembre

Novembre, tempo di regali di Natale: è quanto racconta la ricerca di Kantar commissionata da eBay sulle tendenze degli italiani in fatto di regali di Natale. Lo studio ha restituito una fotografia che ben descrive la tendenza degli italiani a portarsi avanti per quanto riguarda gli acquisti in vista delle festività natalizie.

Per il 32% di essi, infatti, lo shopping natalizio inizia già a novembre, mentre resiste lo zoccolo duro di quelli che vi si dedicano solo qualche giorno prima del Natale: il 9% degli italiani si ritaglia il tempo per fare i regali la settimana precedente e l’1% uno o due giorni prima. Il 3% approfitta invece dei saldi di gennaio, mentre l’11% sceglie con lungimiranza di pensarci e acquistarli durante tutto l’anno. Per il resto degli intervistati, dicembre rimane il mese da dedicare agli acquisti natalizi.

Diverse le motivazioni che portano gli italiani a scegliere di iniziare i regali di Natale prima di dicembre: la più comune tra gli intervistati è il maggiore tempo a disposizione per cercare i regali giusti (46%). Seguono la scelta di evitare di frequentare negozi troppo affollati (34%), la possibilità di spalmare la spesa su più settimane (32%), la maggiore scelta di prodotti (32%), la consegna in tempo (19%) e la volontà di portarsi avanti, almeno per quello che riguarda i regali di Natale (14%).

Interessante anche la scelta delle fasce di budget che gli italiani hanno deciso di allocare per i regali di Natale per i propri cari: la più gettonata è quella che va dai 151€ ai 200€, preferita dal 15% degli intervistati, mentre il 14% ha deciso di spendere tra i 51€ e i 100€. Seguono, in ordine di preferenza, le fasce che vanno dai 101€ ai 150€ (13%), dai 201€ ai 250€ (9%), dai 251€ ai 300€ (9%), dai 351€ ai 400€ (7%) e dai 301€ ai 350€ (6%). Il 13% degli intervistati ha deciso invece di spendere dai 400€ in su, mentre il 9% ha pensato di spendere meno di 50€. In generale, quest’anno gli Italiani prevedono di acquistare 7 regali e di spendere, in media, 213€. Per chi si spende maggiormente? Ai bambini è dedicata la maggior parte del budget (137€), seguiti dal proprio partner (102€) e dai nipoti (73€). A spendere di più gli uomini: 120€ per il regalo di Natale alla propria dolce metà, contro gli 84€ spesi dalle donne.

Per quante persone di solito gli italiani comprano i regali di Natale? Per il 34% di essi dalle 6 alle 10 persone, per il 31% dalle 3 alle 5, mentre a 1 o 2 persone e a un numero che va dalle 11 alle 20 dedicano regali rispettivamente il 10% degli intervistati. In media, per Natale ogni italiano compra regali per 7 persone. Le più generose, le donne: in media acquistano regali per 8 persone, contro i 6 regali acquistati dai maschi. Curiosità. Per il 3% degli intervistati l’acquisto dei regali di Natale non rientra tra i propri impegni e l’1% fa regali a un numero di persone che va da 21 a 30.

Aumentano, inoltre, quelli che utilizzeranno PC e laptop per lo shopping natalizio: il 21% pensa di fare più acquisti in questo modo.

Per quanto riguarda le categorie di prodotto: su tutte, per i regali di Natale la preferita rimane quella dell’abbigliamento e degli accessori, su cui si orienterà il 17% degli italiani.

Pronti per i regali di Natale?

Seguono i prodotti tecnologici, che verranno scelti dal 16% degli intervistati, i giocattoli (11%), i prodotti di profumeria (9%), libri (9%), i prodotti per hobby e quelli da collezionismo (6%) e, pari merito, quelli per la casa (6%).

Su eBay.it è possibile scoprire le promozioni natalizie per il 2020, grazie al coupon valido dal 2 novembre al 15 novembre che permette di disporre di uno sconto di 5€ su una spesa minima di 30€.

