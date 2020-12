Audi RS6 a km zero: perché preferirla

Sempre più spesso i concessionari propongono ai clienti della auto a km zero. Si tratta di vetture a tutti gli effetti nuove, che sono però già state immatricolate, cosa che porta a un importante calo del prezzo. Oggi si possono trovare anche modelli di Audi RS6 in versione a km zero; cerchiamo di capire perché si tratta di un’offerta decisamente interessante.

A km zero: cosa vuol dire

RS6, l’Audi sportiva per chi viaggia con la famiglia

Spazio, comodità e grinta

Una Audi RS6 a km zero è un’auto già disponibile presso il concessionario, che in più è offerta a un prezzo scontato di circa il 10-15% rispetto al listino della casa madre. Per chi preferisce risparmiare, ma desidera comunque guidare l’auto dei sogni, questa è una proposta decisamente interessante, che permette di ottenere ciò che si desidera in tempi minimi. Tra le auto a km 0 a Brescia, Milano e altre città, sono poche le concessionarie che offrono modelli di Audi RS6, in genere si tratta di rivenditori multimarca di settore che trattano occasioni di un certo pregio, che quindi cercano di accontentare i propri clienti con questo tipo di proposta. La RS6 è tra le Audi più amate in Italia, soprattutto da chi desidera una vettura con carattere sportivo, perfetta però per l’utilizzo quotidiano, anche con la famiglia, per i viaggi e le vacanze. Con tantissimo spazio a disposizione, sia nell’abitacolo che nel bagagliaio, permette di non rinunciare a uno spirito scattante e brioso e auna guida piacevole in qualsiasi situazione.

I vantaggi delle auto a km zero

Sempre in pronta consegna

Spendere meno senza rinunciare a nulla

Le auto a km zero sono disponibili presso i concessionari in numero ridotto, nel senso che ogni singolo autosalone che offre in genere un minimo numero di modelli.

La garanzia sull’usato

La garanzia sulle auto a km zero

Dipende dal brand

Questo perché si tratta delle vetture che non sono riusciti a piazzare nel corso dell’anno precedente e che sono stati costretti a immatricolare, per seguire le politiche di scontistiche pattuite con la casa madre o con l’importatore. Quando si trova una Audi RS6 a km zero è bene non pensarci troppo su, perché è probabile che già numerosi acquirenti siano interessati a questo modello. Oltre alla possibilità di scegliere l’auto e di poterla guidare in tempi brevi, solitamente le auto a km zero offrono anche allestimenti di tutto rispetto, con un buon pacchetto di optional. Si tratta quindi della possibilità di guidare sin da subito l’auto dei sogni, pagandola meno del prezzo di listino: perché no?

Quando si sceglie un’auto usata in Italia si approfitta direttamente della garanzia usato garantito, che è di un minimo di 12 mesi. Le vetture a km zero sono spesso considerate usate, anche se in realtà non è propriamente così. Solitamente sono infatti parcheggiate da meno di 6 mesi all’interno dell’autosalone; quindi godono ancora quasi completamente delle garanzie della casa produttrice, che spesso sono decisamente molto prolungate nel tempo. In questi casi quindi non si tratta di usato garantito, ma di approfittare delle classiche garanzie disponibili per le auto nuove.