FUJIFILM, nuovi importanti aggiornamenti firmware per GFX 50S, GFX 50R, GFX 100.

FUJIFILM presenta interessanti novità per il sistema Large Format GFX: FUJINON GF30mmF3.5 R WR e nuovi importanti aggiornamenti firmware per GFX 50S, GFX 50R, GFX 100.

· FUJINON GF30mmF3.5 R WR è un obiettivo grandangolare con lunghezza focale equivalente a 24mm (nel formato pellicola 35 mm), compatto e leggero ed è progettato per resistere alle intemperie, a polvere e umidità. Per il suo carattere versatile si adatta a una varietà di stili fotografici e video ad alta risoluzione.

Ideale per paesaggi, street, architettura urbana e per immortalare qualsiasi momento da poter ricordare e condividere, sia per il professionista, sia per l’appassionato più esigente. GF30mm è l’ottica che espande gli ambiti di utilizzo del Large Format FUJIFILM.

FUJIFILM metterà in vendita questo obiettivo grandangolare dalla metà di luglio al prezzo indicativo e suggerito al pubblico di 1835 euro iva inclusa.

NUOVI FIRMWARE per il SISTEMA GFX Large Format.

Oltre tre anni dopo il lancio di GFX 50S, la prima fotocamera mirrorless Large Format, FUJIFILM offre gratuitamente un importante aggiornamento del firmware [link] per il sistema GFX che comporta sostanziali progressi nella qualità dell’immagine, nelle prestazioni della messa a fuoco automatica e nell’espandibilità, trasformando tutti i modelli in fotocamere effettivamente nuove.

La gamma di fotocamere di fascia alta GFX è stata scelta da numerosi fotografi professionisti grazie alla sorprendente qualità dell’immagine resa possibile dal sensore Large Format, che è più grande del 70% rispetto a un sensore full frame formato 35mm, e alla tecnologia di riproduzione del colore che FUJIFILM ha sviluppato in oltre 80 anni di esperienza.