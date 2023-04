Giornata Mondiale della Voce: il futuro del “Voice Cloning”

In occasione della Giornata Mondiale della Voce ( in programma domenica 16 aprile), il voice cloning si presenta come una tecnica innovativa utile in molteplici settori, grazie all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale. La medicina, gli eventi e il turismo sono solo alcuni esempi di applicazione, dove avatar dotati di IA e di clonazione vocale sono in grado di fornire informazioni e assistenza.

La tecnologia del voice cloning, che prevede la registrazione e la clonazione della voce di una persona, è utile anche in ambito cinematografico, educativo e bancario. Secondo gli esperti del settore, le 7 applicazioni più sorprendenti del voice cloning nella vita quotidiana sono: eventi, turismo, medicina, cinema, education, giochi e banche.

Le 7 applicazioni nei dettagli

· Eventi: la voce di uno storico commentatore può essere clonata per arricchire un avatar in grado di rispondere alle domande dei più curiosi in occasioni di manifestazioni locali, nazionali ed internazionali.

· Turismo: organizzare un soggiorno nei minimi dettagli all’interno di un centro termale non è mai stato così semplice e intuitivo attraverso Masha, l’artificial human di ultima generazione arricchito dal tone of voice di un professionista del settore.

· Medicina: depositando la voce, anche i pazienti affetti da malattie limitanti dal punto di vista comunicativo non corrono il rischio di perdere la propria unicità vocale grazie all’AI che registra e clona alla perfezione l’identità vocale delle persone.

· Cinema: per ridurre il numero di riprese e gestire nel migliore dei modi la voce di attori e speaker, clonare la voce di protagonisti e comparse risulta un ottimo strumento sia in termini quantitativi sia qualitativi.

· Education: in caso di assenza fisica da parte di un professore, ogni corso può essere tranquillamente tenuto dal suo avatar che è dotato della voce originale della persona fisica riconosciuta da studenti e partecipanti.

· Giochi: il voice cloning è l’arma in più dei videogame di ultima generazione, i cui personaggi, quasi sempre mitologici o tratti da cartoni animati e riproduzioni cinematografiche, possono comunicare grazie alla clonazione della voce di figure di spicco del settore.

· Banche: accedere alla piattaforma della propria banca ed effettuare delle operazioni specifiche risulterà sempre più facile ed immediato grazie agli artificial consultant arricchiti dalla voce di uno dei consulenti in carne ed ossa che guidano i clienti passo dopo passo.