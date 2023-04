Trapianto di cellule staminali ematopoietiche: efficacia confermata dal Ministero della Salute

Il Ministero della Salute ha confermato l’efficacia del trapianto di cellule staminali ematopoietiche per oltre 70 patologie, tra cui il linfoma non-Hodgkin, che colpisce il sistema immunitario e rappresenta il 3% di tutte le neoplasie in Italia.

Il trapianto autologo dedicato di cellule staminali da midollo osseo, sangue periferico o cordone ombelicale rappresenta l’opzione terapeutica più efficace, con un basso rischio di rigetto e recidiva. Tuttavia, il numero di campioni di cellule staminali del cordone ombelicale disponibili presso il centro nazionale del sangue è ancora molto basso, solo il 2,5% delle coppie ha deciso di donare le cellule staminali.

Per aumentare questo numero, il direttore generale e della raccolta di In Scientia Fides, Luana Piroli, ha proposto un modello ibrido in cui il pubblico e il privato collaborano per la tutela del patrimonio biologico delle famiglie, come già avviene in paesi come Inghilterra e Germania.