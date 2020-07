Presentato al pubblico la FUJINON GF30mmF3.5 R WR, obiettivo compatto ad alta risoluzione, ideale per paesaggi, street, architettura urbana e per immortalare qualsiasi momento da poter ricordare e condividere, sia per il professionista, sia per l’appassionato più esigente. GF30mm è l’ottica che espande gli ambiti di utilizzo del Large Format FUJIFILM.

In commercio dalla fine di luglio 2020, FUJINON GF30mmF3.5 R WR è un obiettivo grandangolare con lunghezza focale equivalente a 24mm (nel formato pellicola 35 mm) che si unisce alla famiglia di obiettivi intercambiabili GF, progettati per il sistema di fotocamere FUJIFILM GFX Large Format, caratterizzato da un sensore più grande del 70% rispetto a un sensore full frame da 35mm.

GF30mmF3.5 R WR è compatto, leggero ed è progettato per resistere alle intemperie, a polvere e umidità e per il suo carattere versatile si adatta a una varietà di stili fotografici e video. L’uso del sistema di messa a fuoco interno consente poi una messa a fuoco automatica rapida e silenziosa, riduce al minimo il focus breathing portandolo ad appena lo 0,05%, rendendolo un’ottima scelta anche per i videomaker.

Questo obiettivo premium è stato progettato utilizzando le avanzate tecnologie ottiche di Fujifilm e offre una sorprendente quantità nei dettagli e un’eccellente portabilità. FUJIFILM FUJINON GF30mmF3.5 R WR sarà in vendita dalla metà di luglio al prezzo indicativo e suggerito al pubblico di 1835 euro iva inclusa.

SCHEDA TECNICA OBIETTIVO GF30mmF3.5 R WR

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Qualità d’immagine

L’obiettivo è costituito da 13 elementi suddivisi in dieci gruppi, inclusi due elementi asferici e due elementi ED. I gruppi ottici ad alte prestazioni sono posizionati per controllare diverse aberrazioni, in particolare la distorsione a cui sono soggetti gli obiettivi grandangolari, in modo da ottenere un’eccellente nitidezza da bordo a bordo. L’obiettivo è compatibile con sensori da 100 MP ed è in grado di catturare una quantità incredibile di dettagli. Ciò consente al fotografo di rendere al meglio l’atmosfera di ogni scena e restituire un senso di tridimensionalità. Questo livello di dettaglio offre maggiore chiarezza per paesaggi, architettura e la fotografia di viaggio.

Portabilità

GF30mmF3.5 R WR pesa solo 510g e misura 99,4mm con un diametro massimo di 84mm. Inoltre, il design sottile si bilancia bene su una fotocamera GFX, rendendo il kit facile da trasportare. Il paraluce in dotazione può anche essere fissato all’indietro, per ridurre l’ingombro quando non lo si utilizza.

Prestazioni

GF30mmF3.5 R WR utilizza un sistema di messa a fuoco interno, per un AF veloce e silenzioso. I fotografi potranno così cogliere l’attimo cruciale grazie alla messa a fuoco automatica. Il focus breathing è stato ridotto ad appena lo 0,05%, rendendolo un ottimo obiettivo anche per le riprese video. Il sistema AF può così inseguire i soggetti in un angolo di campo costante anche quando la posizione di messa a fuoco cambia.

Resistenza

L’obiettivo è weather-sealed grazie a nove guarnizioni che lo rendono resistente alla polvere e agli agenti atmosferici, per un impiego fino a temperature di -10°C. Pertanto è garantita massima affidabilità durante le riprese anche in condizioni climatiche avverse o in ambienti polverosi.