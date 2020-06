FUJIFILM Mirrorless Webcam: Si amplia la schiera e si aggiunge la compatibilità con MacOS!

FUJIFILM oggi rende disponibile un firmware dedicato alle fotocamere X-A7 e X-T200 che consente di utilizzarle come Webcam, espandendo la compatibilità del sistema FUJIFILM a questo particolare e nuovo utilizzo delle fotocamere Serie X e GFX. È in sviluppo, inoltre, la versione X Webcam per computer macOS.

FUJIFILM Corporation (Presidente: Kenji Sukeno) è pronta a fornire, da oggi, aggiornamenti firmware gratuiti per FUJIFILM X-A7 e X-T200 che consentiranno di utilizzare i due modelli come webcam quando collegati al computer1 tramite cavo USB con requisiti di sistema: Windows 10 (x64), macOS 10.14 (Mojave) o macOS 10.15 (Catalina).

Utilizzare fotocamere mirrorless al posto delle normali webcam comporta un ragguardevole miglioramento di qualità d’immagine, per web meeting di livello superiore.

Inoltre, sulla base della straordinaria e positiva reazione al rilascio di FUJIFILM X Webcam per PC, si sta sviluppando X Webcam per computer macOS. La versione macOS dovrebbe essere rilasciata a metà luglio 2020.

FUJIFILM da sempre ascolta i feedback e le richieste degli utenti nello sviluppo di nuovi prodotti e soluzioni allo scopo di migliorare le prestazioni delle sue fotocamere digitali e consentirne l’utilizzo per molti anni a venire, per investire nel sistema FUJIFILM con la massima tranquillità.

Link per scaricare il firmware dedicato a FUJIFILM X-A7 e X-T200

FUJIFILM X-A7 (Ver. 1.30)[Link]

(Ver. 1.30)[Link] FUJIFILM X-T200(Ver. 1.10)[Link]

