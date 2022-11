Fotocamera digitale FUJIFILM mirrorless X-T5 e Obiettivo FUJINON XF30mmF2.8 R LM WR Macro

FUJIFILM presenta oggi la fotocamera digitale mirrorless X-T5 e l’obiettivo FUJINON XF30mmF2.8 R LM WR Macro.

Fotocamera digitale mirrorless X-T5

FUJIFILM X-T5, compatta, leggera e dal design elegante, con ghiere in stile analogico, schermo LCD inclinabile in tre direzioni, è dotata di un sensore da 40,2 MP back-illuminated X-TransTM CMOS 5 HR, di un motore di elaborazione delle immagini ad alta velocità X-Processor 5, oltre a funzionalità avanzate tra cui la stabilizzazione dell’immagine interna a 5 assi fino a 7,0 stop.

X-T5 è la nuova fotocamera di riferimento per la fotografia, in quanto offre al contempo prestazioni e portabilità superiore per ritrovare il piacere di fotografare o imparare a fotografare.

FUJIFILM X-T5 sarà disponibile dal 17 novembre 2022 ai seguenti prezzi, suggeriti al pubblico, iva compresa:

X-T5 BODY prezzo 2.039,99 euro

X-T5 KIT XF18-55mm prezzo 2.449,99 euro

X-T5 KIT XF16-80mm prezzo 2.549,99 euro

Obiettivo FUJINON XF30mmF2.8 R LM WR Macro

FUJINON XF30mmF2.8 R LM WR Macro è un obiettivo a focale fissa standard con una lunghezza focale di 30mm (equivalente a 46mm nel formato pellicola 35mm). Rispetto agli obiettivi standard convenzionali, XF30mmF2.8 ha una distanza minima di lavoro molto ridotta e prestazioni macro notevolmente migliorate, con un rapporto di ingrandimento 1:1. È resistente alla polvere e agli agenti atmosferici in grado di funzionare a basse temperature per un’avanzata praticità d’uso.

FUJNON XF30mmF2.8 R LM WR Macro è disponibile dal 17 novembre prossimo al prezzo suggerito al pubblico di 729,99 euro iva inclusa.