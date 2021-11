NIKON presenta il NIKKOR Z 28mm, il PIÙ PICCOLO obiettivo della Serie Z che offre POTENZA e CREATIVITÀ

Nikon presenta il nuovo NIKKOR Z 28mm, l’obiettivo a focale fissa a pieno formato più piccolo e leggero della serie Z. Grazie alla sua misurata ampiezza focale, questa nuova ottica si rivela in ogni situazione – dai paesaggi, ai ritratti, fino alla street photography – meravigliosamente affidabile e fedele.

Questo nuovo luminoso NIKKOR Z, caratterizzato da una lunghezza focale fissa da 28mm, offre un esteso angolo di campo, perfetto per mostrare più aspetti della scena, mentre la distanza minima di messa a fuoco di 19 cm consente di realizzare primi piani sorprendenti. L’ampio innesto a baionetta Z-Mount e l’apertura circolare f/2.8 si combinano per consentire prestazioni eccezionali, anche in caso di scarsa illuminazione, e restituire un effetto bokeh di sfondo incredibilmente morbido e naturale.

Il NIKKOR Z 28mm f/2.8 semplifica, inoltre, la ripresa di emozionanti sequenze video, grazie alla sua lunghezza focale di 28mm, “classica” per il cinema, e al suo design compatto e leggero (circa 43 mm di lunghezza per circa 155 g di peso) consente di averlo sempre con sé, innestato alla fotocamera o riposto nella tasca dello zaino o, addirittura, della giacca.

Riepilogo delle funzioni principali: NIKKOR Z 28mm f/2.8

Obiettivo grandangolare luminoso a lunghezza focale fissa f/2.8: la lunghezza focale di 28mm cattura scatti grandangolari con ricchi colori e ottimo contrasto.

Ultra-portatile: l’obiettivo ha una lunghezza di circa 43 mm e pesa circa 155 g. È abbastanza piccolo per tenerlo facilmente innestato alla fotocamera o riposto nella tasca dello zaino o, addirittura, della giacca.

Bellissimo effetto bokeh: l’apertura f/2.8 fissa a 7 lamelle arrotondate consentono di realizzare un effetto bokeh perfettamente morbido e naturale.

Eccezionali primi piani: una distanza minima di messa a fuoco di 0,19 m consente agli utenti di mettere a fuoco i dettagli a distanza ravvicinata.

AF silenzioso, veloce: con un motore di messa a fuoco eccezionalmente discreto e ulteriormente potenziata dalla luce aggiuntiva acquisita grazie alla baionetta Z-Mount, la messa a fuoco di questo obiettivo è veloce, accurata e silenziosa.

Eccezionale per i video: la variazione della lunghezza focale “focus breathing” viene drasticamente ridotta, in tal modo la messa a fuoco può essere regolata senza che questo possa influire sull’angolo di campo.

Ritaglio DX da 42mm: offre un angolo di campo di 42 mm se utilizzato con una fotocamera Nikon Z in formato DX.

Facile controllo: l’anello di controllo silenzioso può essere impostato per il controllo della messa a fuoco, l’apertura, la compensazione dell’esposizione o le regolazioni dei valori ISO.

Ben protetto: sigillato per proteggere da polvere e gocce d’acqua².

¹ Tra gli obiettivi a lunghezza focale fissa NIKKOR Z per fotocamere mirrorless con obiettivi intercambiabili, disponibili al 18 novembre 2021.

² L’obiettivo non è garantito per la resistenza alla polvere e alle gocce d’acqua in tutte le situazioni e in tutte le condizioni.