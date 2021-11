Guida MICHELIN Italia 2022 in Diretta Streaming

Domani martedì 23 novembre 2021, in occasione della presentazione della 67esima edizione della Guida MICHELIN Italia, tradizionale punto di riferimento per i gourmet e gli avventori dei ristoranti di tutta Italia, sarà possibile seguire in diretta streaming l’evento a partire dalle 17:15 trasmesso su YouTube e su Facebook. In questa pagina potrete vedere le immagini che arrivano da Franciacorta, zona collinare situata tra Brescia e l’estremità meridionale del Lago d’Iseo, in Lombardia, dove è stato organizzato l’evento.