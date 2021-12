Acquisto di automobili online: attenzione alle truffe

In Italia, chi acquista l’auto dei sogni online per la prima volta deve prestare molta attenzione per evitare potenziali truffe. Gli esperti di noleggio auto hanno stilato una serie di consigli per stare alla larga da rivenditori sospetti quando si acquista un’auto online. Cercare e acquistare auto presso rivenditori online è diventato sempre più frequente, ma è aumentato anche il numero di acquirenti truffati su Internet.

È risaputo che alcuni siti di annunci mostrano auto in condizioni di gran lunga migliori che non corrispondono alla realtà. Talvolta, alcuni rivenditori sono addirittura arrivati a riparare provvisoriamente le auto usando parti di ricambio a buon mercato e difettose solo per concludere la vendita online ai danni di ignari acquirenti.

L’acquisto della prima auto può essere estremamente scoraggiante, soprattutto se la ricerca avviene online. Riuscire a individuare i veicoli difettosi è difficile, specialmente quando non si è degli esperti. Per questo motivo abbiamo individuato alcuni punti chiave da prendere in considerazione prima di acquistare un’auto su Internet. È importante non temere di fare domande apparentemente scomode su un determinato veicolo. Se la risposta alla domanda risulta ostile oppure l’interlocutore si mette sulla difensiva, allora è consigliabile cercare altrove.

Quando si acquista un’auto online, è bene seguire questi consigli:

Revisione

Prima di chiedere informazioni dettagliate su un qualsiasi veicolo, è sempre buona prassi controllare lo storico delle revisioni. In Italia, per tutte le autovetture con più di quattro anni è obbligatorio effettuare una revisione ogni due anni. L’esito della revisione viene riportato sul libretto di circolazione. Se la revisione è scaduta, in caso di controlli da parte delle autorità, puoi incorrere in una multa e nella decurtazione dei punti sulla patente.

Documenti

Oltre a controllare lo storico delle revisioni di un’auto, è bene chiedere al venditore altri documenti, come il manuale del veicolo e il libretto dei tagliandi, per essere certi che si tratti di un acquisto sicuro. La mancata produzione di questi importanti documenti dovrebbe essere un campanello d’allarme. Anche un libretto dei tagliandi parziale può essere utile per cercare di ricostruire la storia di un’auto, sebbene questo possa nascondere eventuali irregolarità. La prudenza non è mai troppa.

Prezzo

Quando si cerca un’auto online, il più delle volte non è tutto oro quello che luccica. Ovviamente, se un’auto presenta un’estetica impeccabile non significa che nasconda dei problemi, ma di solito il prezzo dell’inserzione potrebbe essere un indizio. È sempre bene fare delle ricerche online per verificare che il prezzo rientri nella media.

Identità

Il controllo dell’identità del venditore permette di verificarne la credibilità. La maggior parte dei truffatori cercherà di comunicare solo attraverso messaggi scritti, come le e-mail, ed eviterà di proposito le conversazioni telefoniche. Sin dall’inizio, contatta il venditore telefonicamente in modo da instaurare subito un rapporto di fiducia.

Pagamento

Probabilmente, la parte più rischiosa dell’acquisto di un’automobile online è il pagamento. Molti venditori disonesti chiederanno un pagamento anticipato già dai colloqui iniziali. Cercheranno di farsi mandare il denaro tramite bonifico bancario internazionale, PayPal F&F, o qualsiasi altro modo con cui è difficile riavere indietro il denaro. Per effettuare un pagamento, utilizza un metodo più sicuro, come ad esempio una carta di credito, contanti o assegno, per avere una maggiore tutela.

Controllo

Quando si effettua un acquisto online, non sempre è possibile ispezionare l’auto di persona anche se è l’unico modo per avere la certezza che il veicolo presenti tutte le caratteristiche indicate nell’annuncio. Inoltre, è anche un’ottima occasione per chiedere al venditore di provare l’auto. Investire del denaro nell’acquisto di un’auto è impegnativo, pertanto è essenziale accertarsi che non ci siano difetti non specificati per evitare brutte sorprese.