Truffe Online: Attenzione alle False comunicazioni di Assistenza su Facebook

La Polizia Postale ha pubblicato un avviso su Facebook in cui invita a fare attenzione alle false comunicazioni di assistenza dei social network, incluso quelli di Meta. Si tratta di messaggi inviati dai criminali informatici dopo aver rubato un account, in cui si presentano come operatori di supporto e chiedono un pagamento per sbloccare il profilo.

Viene consigliato di verificare sempre l’affidabilità dei messaggi, di non effettuare pagamenti richiesti dai social network e di attivare l’autenticazione a due fattori per proteggere i profili social. In caso di frode, è possibile contattare qualsiasi associazione dei consumatori in Italia per ricevere assistenza.