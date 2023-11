Regali di Natale Nikon: mirrorless, obiettivi e binocolo

Il Natale si avvicina e la corsa ai regali si fa sempre più imminente. Nikon propone un Natale che unisce stile, colore, design alle prestazioni tecnologiche innovative di alto livello con tre prodotti di punta, ideali da mettere sotto l’albero.

NIKON Z f – L’ultima arrivata in casa Nikon è una mirrorless full frame che strizza l’occhio nelle sue linee alla celeberrima Nikon FM2 – macchina fotografica iconica negli anni 80 – e offre prestazioni all’avanguardia grazie al processore Nikon EXPEED 7 (lo stesso della Z 9), ai due nuovi Picture Control (monocromatico uniforme e monocromatico a toni profondi), alla ripresa Pixel-shift con microspostamento del sensore e a prestazioni video che consentono di registrare fino a 125 minuti in 4K UHD. La Z f è disponibile in sette colori: Nero, Grigio Pietra, Arancione Tramonto, Rosso Bordeaux, Blu Indaco e Verde Muschio. Prezzo: a partire da 2.499 euro (body).

NIKON Z 30 – Piccola, potente e facile da usare questa mirrorless è l’ideale per content creator e vlogger che ricercano alte prestazioni. Il sensore di immagine in formato DX consente di ottenere video nitidi e ricchi di dettagli, registrando sequenze fino a 125 minuti. Il monitor touchscreen ad angolazione variabile è particolarmente versatile e pensato per chi fa vlogging ad alto livello. Prezzo: a partire da 819 euro (body).

NIKKOR Z 135mm f/1.8 S Plena – Un teleobiettivo full-frame che amplia la gamma di ottiche serie S di Nikon e offre un effetto bokeh di qualità eccezionali. Offre una risoluzione complessiva più elevata rispetto agli altri obiettivi S-line e una luminosità periferica superiore agli altri obiettivi NIKKOR Z della linea S a f/1.8. Autofocus rapido e preciso, luminosità, gestione della messa a fuoco rapida a qualsiasi distanza di messa a fuoco e maneggevolezza fanno di questo obiettivo un alleato indispensabile per i fotografi più esigenti. Prezzo: 2.999 euro.

NIKON ACULON T 02 – Peso ridotto e dimensioni di uno smarthpone, il binocolo NIKON è disponibile nelle quattro colorazioni rossa, bianca, nera e blu ed è pensato per chi necessita di un binocolo facile da trasportare e al tempo stesso performante per assistere a spettacoli teatrali, festival musicali e tornei sportivi. Visione luminosa e nitida, messa a fuoco semplice grazie alla ghiera di regolazione uniti a un design accattivante fanno di questo binocolo un must have. Prezzo: a partire da 80 euro.