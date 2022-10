LEXAR CFexpress di Tipo B Serie Diamond: ideale per Videomakers professionisti e Creatori di Contenuti

La scheda Lexar Professional CFexpress Tipo B Serie Diamond è la più veloce al mondo grazie a un’altissima velocità di trasferimento – fino a 1900MB/s in lettura e fino a 1700 MB/s in scrittura – che la rendono ideale per videomakers professionisti e creatori di contenuti.

La scheda Lexar Professional CFexpress Tipo B Serie Diamond permette di registrare con facilità video in altissima qualità RAW, ProRes e 8K e supporta inoltre le specifiche VPG 400 per i video di qualità professionale, che permettono prestazioni continuative e senza interruzioni quando si scrivono contenuti sulla scheda.

Per maggiore versatilità, la Serie Diamond è retrocompatibile ed è progettata per resistere a urti, vibrazioni e temperature estreme.

Principali caratteristiche: