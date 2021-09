Nasce SpotCheck: innovativa piattaforma per il monitoraggio, la certificazione e la post valutazione delle campagne pubblicitarie in onda in Radio e TV

Airplay Control estende la propria offerta al mercato pubblicitario e annuncia il prossimo lancio di SpotCheck, un’innovativa piattaforma tecnologica cross mediale che combina in un’unica soluzione software il monitoraggio, la certificazione e la post valutazione delle campagne pubblicitarie in onda su oltre 350 Radio e TV italiane e migliaia di emittenti estere.

Si tratta di un moderno strumento che nasce con l’obiettivo di rendere più efficiente e trasparente il processo di controllo e misurazione dell’advertising sul mezzo radiofonico e televisivo, attraverso un unico software con interfaccia grafica semplice e intuitiva.

SpotCheck si rivolge ad una vasta gamma di utilizzatori: agenzie, centri media, concessionarie, inserzionisti, editori, associazioni di categoria e chiunque altro necessiti di tali informazioni.

Airplay Control dispone di una propria infrastruttura di monitoraggio tra le più avanzate d’Europa, in grado di rilevare in maniera continuativa un considerevole numero di emittenti da più fonti in ridondanza e da diverse postazioni distribuite sull’intero territorio nazionale.

La tecnologia impiegata per il riconoscimento automatico delle campagne è basata esclusivamente sui cosiddetti Acoustic Fingerprints e garantisce la rilevazione di tutti gli spot pubblicitari per singolo soggetto senza l’adozione di metadati esterni o watermark incorporati nei file e con una percentuale di errore prossima allo zero.

Direttamente online e da qualsiasi dispositivo fisso e mobile, SpotCheck consente di effettuare complesse e precise analisi dei dati, organizzando i risultati per punti ora, per settimana, per flight, per canale, per editore, per concessionaria, per fascia oraria, evidenziando per ogni break pubblicitario anche il numero di annunci e le relative durate.

SpotCheck rileva e certifica in tempo reale l’emesso pubblicitario di tutti i canali radiofonici e televisivi nazionali, della gran parte dei territoriali e dei principali della piattaforma SKY, offrendo ai propri utenti l’ascolto delle registrazioni audio di ciascun passaggio rilevato (ove consentito) e il confronto grafico tra la forma d’onda audio dello spot originale e quella corrispondente alla messa in onda.

Grazie ad un’accurata analisi comparativa tra i dati rilevati dall’azienda e il calendario pianificato dal cliente, SpotCheck consente di esaminare la corretta programmazione degli spot nelle date e negli orari concordati, di controllare la percentuale di rotazione dei singoli soggetti e di verificare tutte le eventuali discrepanze rispetto agli accordi intrapresi con le singole emittenti.

Con SpotCheck è possibile misurare l’efficacia di una campagna televisiva e i suoi effetti anche in termini di GRP, copertura netta, frequenza media e altri importanti indicatori, su target groups definiti liberamente dall’utente in base alle categorie socio-demografiche rilevate da Auditel.

La post valutazione delle campagne televisive verrà effettuata su fonte audience Auditel mediante la piattaforma AdvantEdge, distribuita in Italia dalla software-house Memis, analizzando i dati di ascolto per punti ora degli spot effettivamente trasmessi e rilevati dal sistema di “acoustic fingerprinting“.

SpotCheck verrà ufficialmente distribuito a partire da ottobre.