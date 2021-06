Che cos’è il posizionamento SEO e perché è così importante?

Chiunque abbia un sito web o un negozio online, sicuramente più di una volta si è chiesto cosa sia il posizionamento SEO o perché sia ​​così importante fare SEO su un sito web. Ed è del tutto normale. È qualcosa di cui si parla costantemente nei blog di marketing (e persino nei blog tecnici sullo sviluppo web o WordPress).

Quando hai un business online è importante che le persone ti trovino e ti conoscano, altrimenti è come se non esistessi. Ecco perché in questo post vedremo nel dettaglio cos’è il posizionamento SEO e perché è così importante per il tuo sito web. Iniziamo!

Che cos’è il posizionamento SEO?

Il posizionamento SEO (Search Engine Optimization) è un insieme di tecniche che vengono applicate a una pagina web con l’obiettivo di migliorarne il posizionamento e la visibilità nelle pagine dei risultati dei principali browser.

In altre parole, possiamo definire la SEO come un processo focalizzato sul posizionamento di una determinata pagina web nelle prime posizioni dei risultati di ricerca davanti ad una specifica query da parte di un utente.

Google è il motore di ricerca più utilizzato su computer, cellulari e tablet, con una quota di mercato del 92,31%.

Il posizionamento SEO o SEO è anche noto come posizionamento web, posizionamento naturale o posizionamento sui motori di ricerca. Tutti questi termini si riferiscono alla stessa cosa, l’ottimizzazione di un sito web per migliorare la sua posizione nelle SERP (acronimo di Search Engine Results Page) di Google o di qualsiasi altro motore di ricerca.

Posizionamento web: SEO on-page e SEO off-page

Questa serie di azioni incentrate sul miglioramento della posizione del tuo sito web in Google può essere eseguita sia dentro che fuori dal web. Ecco perché dobbiamo distinguere tra SEO on-page e SEO off-page. Vediamo in cosa consiste ciascuno di essi.

SEO sulla pagina (SEO on-page)

La SEO on-page si riferisce all’insieme di tecniche che vengono applicate alla pagina web che vogliamo posizionare. Ad esempio, alcuni fattori durante l’ottimizzazione della SEO on-page di un sito Web sono:

Velocità di miglioramento e ottimizzazione del tuo sito web

Ottimizzazione dell’immagine

La Sitemap.xml

Creazione di contenuti di qualità

Buona esperienza utente web

Buona struttura dei tag HTML (H1, H2, H3 …)

SEO fuori pagina (SEO off-page)

In questo caso possiamo definire SEO off-page l’insieme di tecniche che svolgiamo al di fuori del nostro sito web ma che aiutano anche a migliorare il posizionamento della tua pagina nei motori di ricerca. Ad esempio, alcune di queste tecniche sono:

Uso dei social network

Strategie di link building

Blogging degli ospiti

Registrazione alla directory (Es: Google My Business)

La SEO on-page da sola non garantisce buoni risultati. La SEO off-page ti aiuta a ottenere l’autorità di cui hai bisogno per migliorare la visibilità del motore di ricerca.

Perché la SEO è così importante per il mio sito web?

Tieni presente che più un sito è posizionato meglio nei motori di ricerca, maggiori sono le possibilità che l’utente clicchi sul link e più visite riceverai.

Per darti un’idea, immagina di voler acquistare una custodia per il tuo iPad. La prima cosa che fai è cercare in Internet “custodie per iPad”. Dove clicchi? Sono sicuro che accedi direttamente ai primi risultati che il motore di ricerca restituisce. Inoltre, se questi risultati non ti convincono, è molto probabile che modificherai la tua ricerca per qualcosa come “acquista una custodia per iPad”, invece di andare direttamente alla seconda o terza pagina dei risultati.

Capisci ora perché è così importante che il tuo sito web appaia nelle prime posizioni? Il posizionamento SEO è una delle principali strategie per aumentare il traffico del tuo sito web.

Più visite, più possibilità di conversione e più vendite.

5 tecniche per fare SEO e migliorare il posizionamento sui motori di ricerca

Prima di esaminare alcune tecniche per migliorare la visibilità del tuo sito web nei motori di ricerca, è importante sapere cosa guardano i grandi motori di ricerca come Google quando analizzano e posizionano un sito web.

L’esperienza dell’utente . È uno dei fattori più importanti e stai ingrassando nel tempo. Se i tuoi visitatori hanno una buona esperienza sul tuo sito web, trascorrono del tempo su di esso, convertono e ripetono. Cioè, ai tuoi utenti piace il contenuto che vedono e interagiscono con esso, e questo è preso in considerazione da Google.

. È uno dei fattori più importanti e stai ingrassando nel tempo. Se i tuoi visitatori hanno una buona esperienza sul tuo sito web, trascorrono del tempo su di esso, convertono e ripetono. Cioè, ai tuoi utenti piace il contenuto che vedono e interagiscono con esso, e questo è preso in considerazione da Google. Ottimizzazione web . Avere un sito web ottimizzato è fondamentale per migliorare velocità e tempi di caricamento. Inoltre, questo influenza direttamente il punto che abbiamo visto in precedenza, l’esperienza dell’utente. Per verificare i tempi di caricamento della tua pagina, in questo articolo ti spieghiamo come fare un test di velocità web.

. Avere un sito web ottimizzato è fondamentale per migliorare velocità e tempi di caricamento. Inoltre, questo influenza direttamente il punto che abbiamo visto in precedenza, l’esperienza dell’utente. Per verificare i tempi di caricamento della tua pagina, in questo articolo ti spieghiamo come fare un test di velocità web. Autorità della pagina. Si riferisce principalmente alla notorietà o alla popolarità della tua pagina. Se il tuo sito web e i contenuti che crei aggiungono valore, gli utenti lo condividono e ti collegano in modo naturale, Google sa cosa è interessante e ne tiene conto quando lo posiziona.

Ora che sai quali sono i pilastri fondamentali per Google, è il momento di metterti al lavoro sulla tua attività (dentro e fuori dal tuo sito web). Ecco alcune tecniche essenziali per potenziare la tua pagina e migliorare il posizionamento nei motori di ricerca.

1) Crea contenuti di qualità

Il contenuto è stato a lungo affermato come re, e in effetti lo è. La creazione di contenuti di qualità è essenziale sia che tu voglia migliorare il tuo SEO on-page o il tuo SEO off-page. Avere contenuti originali e interessanti aiuterà i tuoi visitatori a leggerti, trascorrere del tempo sul tuo sito web e interagire con esso, ma ti aiuterà anche a condividere questi contenuti sui social network e ottenere backlink di qualità al tuo sito web.

2) Scegli un buon hosting

Se parliamo di ottimizzazione o miglioramento dei tempi di caricamento di un sito web, una buona piattaforma di hosting è fondamentale per raggiungere questo obiettivo. Ad esempio, se hai un sito web aziendale, un blog con molte visite o un e-commerce, un piano di Hosting professionale potrebbe essere l’opzione migliore per te. Se invece hai un progetto più avanzato con o con un volume di traffico elevato, un VPS con dischi SSD migliorerà notevolmente le prestazioni del tuo sito e Google saprà ringraziarti.

3) Ottimizza le immagini

Le immagini sono una parte fondamentale del tuo sito web. Catturano l’attenzione dei tuoi visitatori, aiutano a digerire meglio i contenuti e sono un buon modo per aggiungere valore al tuo sito web, ma devi sapere come ottimizzarli. I tag alt e title sono un must per Google per interpretarli, quindi non dimenticartene mai!

4) Fai buon uso delle parole chiave

Sapere quali parole chiave le persone usano per cercare informazioni è la chiave per creare contenuti pertinenti per quei termini. Identificali e aggiungili correttamente nei tag (H1, H2…) del tuo sito web. Naturalmente, devi includerli in modo completamente naturale. Un uso abusivo o senza accordo Google può rilevarlo e penalizzare il tuo sito web.

5) Usa un buon strumento SEO

Anche se l’abbiamo lasciato per ultimo, non è meno importante di tutti, anzi! Un buon strumento SEO analizzerà a fondo il tuo sito web e ti fornirà consigli per migliorare il tuo posizionamento nelle SERP di Google. Inoltre, ti fornisce rapporti con parole chiave e contenuti che possono funzionare per la tua attività specifica. Vedrai che non è necessario essere un esperto SEO per migliorare la tua posizione su Google e aumentare le visite al tuo sito web.

5 punti per concludere

Se avevi dei dubbi su cosa sia il posizionamento web o perché sia ​​importante ottimizzare il tuo sito web per i motori di ricerca, spero che ora siano risolti.

Come abbiamo visto, avere un sito web ottimizzato per i motori di ricerca ti aiuterà a mantenere una buona posizione nelle SERP di Google e ad ottenere clic sulla tua pagina. Dopotutto, la SEO è il principale canale di traffico organico su un sito web.

Se vuoi anche migliorare la tua SEO e apparire nei principali risultati di ricerca, ricorda alcune tecniche che puoi applicare sul tuo sito web e dare risultati: