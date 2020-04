OPPO Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition, si alza l’asticella dei modelli flagship high-end.

OPPO ha annunciato il lancio del Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition e che uscirà il 22 maggio. Il modello, nato dalla recente collaborazione tra OPPO (marchio di smartphone sempre alla ricerca di una perfetta sinergia tra il design estetico e le scoperte tecnologiche) e Lamborghini, si ispira all’eccezionale Aventador SVJ Roadster e, per la prima volta nel settore, impiega la tecnologia della forgiatura a caldo del vetro per simulare le linee aerodinamiche, le luci e le ombre 3D di un’auto super sportiva. Connotato da un’incredibile sensazione di eleganza al tatto, Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition incarna pienamente lo spirito della supersportiva.

I tratti distintivi del DNA Lamborghini sono eccezionalmente integrati nel design di Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition e dei suoi accessori, così da presentare un elegante pacchetto completo. La confezione è progettata per essere aperta e chiusa come la portiera a forbice della supersportiva, con i caratteristici fari esagonali e a Y che contraddistinguono Lamborghini in maniera inconfondibile.

Allo stesso modo, la custodia del telefono, il caricabatterie, il cavo USB, il caricatore flash a bordo del veicolo e gli auricolari wireless sono tutti stati progettati su misura per questa edizione. Inoltre, ColorOS 7.1 garantisce un’esperienza ultra-premium con temi armoniosi e personalizzati tipici delle auto super sportive. È per questo che nel momento in cui l’utente aprirà il pacchetto, sarà immerso totalmente nel mondo delle supercar targato OPPO e Lamborghini.

Prezzo e data d’uscita sul mercato

Lo smartphone Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition con 12GB di RAM + 512GB di ROM al prezzo di €1999 sarà ufficialmente disponibile in Italia dal 22/05/2020.

Il Find X2 Pro è il più recente prodotto di punta della serie Find X di OPPO, un nuovo smartphone 5G all-round con uno degli schermi dalle prestazioni e dalla qualità più elevate all’interno del settore. In particolare, è dotato di uno schermo AMOLED a 120Hz QHD+ 10bit, della più veloce tecnologia di ricarica SuperVOOC 2.0, della più avanzata piattaforma mobile 5G-Snapdragon 865 e di un sistema di telecamere Ultra Vision.