NIKON MONARCH M7, il binocolo perfetto per ammirare la bellezza della natura!

Il binocolo Nikon Sport Optics MONARCH M7 è stato studiato appositamente per il birdwatching e per l’osservazione della natura.

Offre infatti un campo visivo apparente di 60°, perfetto per ammirare gli uccelli in volo, mentre il vetro ED consente di catturare i preziosi dettagli degli animali selvaggi; assicura inoltre in ogni condizione una visione estremamente luminosa e contrastata e la massima qualità dell’immagine, in modo che ogni momento osservato possa essere visto in tutto il suo splendore.

Grazie al design elegante e compatto e alla leggerezza e alla maneggevolezza che lo contraddistinguono, è perfetto per essere portato sempre con sé in qualsiasi escursione.

È inoltre impermeabile fino a 1 metro per 10 minuti e anti-appannamento e il rivestimento in gomma garantisce massima resistenza agli urti.

Prezzi indicativi al pubblico:

Nikon Monarch M7 8×30: 509,00 euro

Nikon Monarch M7 10×30: 539,00 euro