Rischio incendio: Maxi Richiamo Rapex per Land Rover modelli Discovery e Defender

I modelli Discovery (LR) e Defender (LE) sono stati segnalati dal Rapex – Rapid Alert System for non-food dangerous products, un organismo dell’unione europea impegnato nella vigilanza sul corretto funzionamento di tutti i prodotti in vendita. La notifica A12/00806/21 di un seria “allerta” è inserita dalla Francia nel bollettino del 3 giugno 2021.

Il richiamo che sta per essere attuato dalla casa automobilistica inglese riguarda i Modelli Discovery (LR) e Defender (LE) omologazione/modello CE e5 * 2007/46 * 0125 e5 * 2007/46 * 0092 e5 * 2007/46 * 1055 e5 * 2007/46 * 1054, prodotti tra il 26 ottobre e il 2 novembre 2020 e il 12 marzo 2021.

La segnalazione con il codice di richiamo dell’azienda “N571“, nel bollettino Rapex riferisce:

“I fissaggi della guarnizione tra il tubo di scarico e il convertitore catalitico potrebbero non essere stati serrati alla coppia corretta e potrebbero allentarsi nel tempo. Di conseguenza, i gas di scarico caldi potrebbero fuoriuscire nel vano motore, aumentando il rischio di incendio. Il prodotto non è conforme ai requisiti stabiliti dal regolamento relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli”.

Il bollettino Rapex conclude sinteticamente ”non si possono escludere condizioni di guida non sicure”. Tuttavia Land Rover non ha indicato quanti modelli sono stati identificati in Italia.