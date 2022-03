Maxi richiamo Pizza fresca Buitoni: rischio microbiologico per contaminazione da Escherichia coli

Recall Conso, il sito unico per le segnalazioni di prodotti pericolosi francese, attraverso una nota apparsa sul proprio sito, ha comunicato il maxi richiamo volontario per rischio microbiologico di centinaia di lotti di Pizza Fresca surgelata, a marchio Buitoni, distribuiti in tutta la Francia, dopo avere rilevato la presenza di batteri E-coli nell’impasto di una pizza surgelata della linea Fraîch’Up.

Il prodotto è commercializzato in scatola di cartone da conservare in congelatore e riguarda tutti i lotti venduti in Francia delle catene della distribuzione come Auchan – Casino – Carrefour – Cora – Francap – Franprix – Intermarché – Leclerc – Lidl – Match – Monoprix – System U. La motivazione sull’avviso di richiamo della NESTLE FRANCIA Buitoni è la presenza di Escherichia.

L’Escherichia coli può anche dare origine a setticemie

L’E. coli è una specie di batterio che vive nella parte inferiore dell’intestino degli animali a sangue caldo, dunque uccelli e mammiferi, tra cui l’essere umano. La sua funzione è quella di assicurare la corretta digestione del cibo. La sua presenza nel cibo o nell’acqua indica una contaminazione di tipo fecale. Alcune varianti di questo batterio causano infezioni nell’uomo, generalmente a carico del tratto urinario, ma possono anche dare origine a condizioni più gravi, come la peritonite, la polmonite e la meningite.

In particolare negli anziani e nelle persone allettate e collegate a strumentazioni mediche, l’Escherichia coli può anche dare origine a setticemie, cioè risposte infiammatorie sistemiche per il passaggio dei patogeni nel sangue, che spesso hanno esito fatale per via dell’antibioticoresistenza. In particolare nei bambini è rilevata inoltre una possibile complicanza nota come sindrome emolitica uremica o Seu, che causa una grave insufficienza renale acuta con ricorso alla dialisi, anemia e piastrinopenia, e può portare alla morte.

Secondo la nota di richiamo pubblicata oggi sul portale del governo francese, i lotti sono stati ritirati volontariamente (senza decreto prefettizio) dalla stessa azienda, dopo che Buitoni è stata informata della presenza del batterio E-coli nell’impasto di una pizza surgelata della linea Fraîch’Up.

NESTLE FRANCIA Buitoni ha deciso, in via precauzionale, di procedere al richiamo immediato di tutte le pizze surgelate Fraîch’ Up.” L’Italia al momento non è interessata dal richiamo come specifica Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, poichè non si hanno notizie su lotti spediti verso il nostro Paese, in quanto le Autorità francesi non hanno indicato nelle note RASFF l’Italia tra i Paesi destinatari dei lotti contaminati, anche se il Ministero della Salute, a titolo precauzionale, ha già avviato interlocuzioni con la Commissione europea e con le Autorità francesi, per sollecitare ulteriori informazioni su Paesi e lotti interessati, anche se il marchio è presente negli scaffali dei negozi e delle catene dei supermercati anche nel nostro Paese.