Sopravvivenza miracolosa: Ufficiale della Fauna Selvatica attaccato da un orso nel nord-est della Thailandia

Orso attacca ufficiale della fauna selvatica: miracolosa sopravvivenza in Thailandia

Un drammatico incidente nel remoto nord-est della Thailandia ha visto un ufficiale della fauna selvatica sfiorare la morte per un soffio dopo essere stato attaccato da un orso nero asiatico mentre pattugliava una montagna. Danai, 39 anni, del Phu Khieo Wildlife Sanctuary nella provincia di Chaiyaphum, si trovava in una normale missione di pattuglia il venerdì 17 maggio quando è stato sorpreso dall’orso.

L’Attacco e la Corsa al Soccorso

Mentre Danai si addentrava nei fitti boschi, l’orso emerse improvvisamente, attaccandolo con ferocia. La potenza degli artigli dell’animale colpì Danai, che crollò a terra mentre l’orso cominciava a infliggere ferite al suo viso e al suo corpo. Le sue grida disperate portarono altri dipendenti del parco in suo aiuto. Armati solo di bastoni, combatterono coraggiosamente l’orso, spingendolo nuovamente nella giungla.

Una volta che la minaccia si allontanò, fu chiamato tempestivamente il soccorso per portare Danai, gravemente ferito, giù dalla montagna. Filmati mozzafiato mostrano la squadra di soccorso che si muove abilmente attraverso il terreno accidentato, trasportando con cautela Danai su una barella.

Le Ferite e lo Stato Attuale di Danai

Nonostante le ferite gravi riportate al petto, alla spalla, alla schiena e ai fianchi, Danai è attualmente in condizioni stabili. La sua sopravvivenza è stata considerata miracolosa, dato l’aggressivo attacco subito dall’orso.

Altri Incidenti con Orsi Asiatici

Questo non è l’unico incidente recente coinvolgente orsi asiatici nella regione. Il 21 aprile, un orso nero asiatico ha attaccato un vigile del fuoco volontario mentre spegneva un incendio nella foresta nel Parco nazionale di Chae Son, nella provincia settentrionale di Lampang. La vittima, un pompiere volontario di 56 anni, ha riportato ferite alla testa e al braccio, ma è sopravvissuto.

In un altro episodio, un uomo tailandese è sopravvissuto all’attacco di un orso nero asiatico mentre cercava uova di formica nel Santuario della Fauna Selvatica di Dong Yai, nella provincia di Isaan di Buriram. L’uomo, 60 anni, è riuscito a fuggire dall’orso dopo l’attacco.

Imparare dagli Incidenti: Sicurezza e Conservazione nella Wilderness

Gli attacchi di orsi asiatici rappresentano una seria minaccia per coloro che lavorano o visitano le foreste della Thailandia settentrionale e nord-orientale. Nonostante gli sforzi delle autorità per educare sul comportamento sicuro in presenza di questi animali selvatici, gli incontri pericolosi possono ancora verificarsi, come dimostrano questi recenti eventi.

È fondamentale che coloro che frequentano queste aree selvagge siano consapevoli dei rischi e delle precauzioni da prendere per evitare incontri pericolosi con la fauna locale. La stretta collaborazione tra comunità locali, autorità ambientali e ricercatori è essenziale per promuovere la convivenza pacifica tra esseri umani e animali selvatici in queste regioni.