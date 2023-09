Tragica morte di un bambino di 17 mesi ucciso da un animale selvatico in Louisiana

Claiborne Parish (Louisiana) – Un bambino di 17 mesi di Claiborne Parish che si è allontanato da casa sua lunedì mattina insieme a un bambino più grande di 4 anni, è stato ucciso da un animale selvatico. Lo ha riferito l’ufficio dello sceriffo di Claiborne Parish, in Louisiana, in un comunicato stampa.

De Angelo Manning, 17 mesi, è stato trovato morto a nord di Kendrick Springs Road, a circa mezzo miglio da casa sua nel blocco 100 di Winkler Road. Verrà eseguita un’autopsia ma la sua morte è stata attribuita a un attacco di un animale.

Il tipo di animale non è stato identificato nel comunicato stampa. De Angelo e un bambino di 4 anni sono stati segnalati dispersi dalla loro casa intorno alle 10 del mattino. La relazione tra i due bambini non è stata divulgata. I deputati sono arrivati ​​meno di 15 minuti dopo e hanno iniziato una ricerca.

Il bambino più grande è stato trovato alle 10:30 circa. Il bambino è stato curato da Pafford EMS per graffi minori e rilasciato a un tutore. Il corpicino di De Angelo è stato trovato su mezzogiorno in un’area in cui il legname era stato recentemente raccolto. L’indagine sulla morte è in corso.

Angelica Márquez, madre di De Angelo, ha espresso il suo dolore attraverso un post su Facebook, dove ha ricordato la scelta del nome del figlio e ha espresso il suo rimpianto nel non essere stata presente per lui. Ha affermato di cercare di mantenere la situazione sotto controllo per i suoi fratelli e di essere addolorata dal fatto di non avergli dato l’ultimo abbraccio, bacio e “ti amo”. Un familiare ha avviato una raccolta fondi online per coprire le spese del funerale.