Crisi/Guerra Russia-Ucraina: PRNews.IO chiede aiuto , come donare e fare crowdfunding

Come sapete le nostre radici vengono dall’Ucraina. È il paese natale del nostro fondatore e la grande parte della squadra.

E oggi è il giorno in cui chiediamo a tutti voi il supporto. Per favore, aiuta il nostro paese natale che è stato attaccato questa mattina dalla Russia a difendere la sua indipendenza! Anche i tuoi Mi piace sui social media sono importanti, ma ora è il momento dell’azione reale!

Abbiamo raccolto le organizzazioni di beneficenza e di volontariato di fiducia che supportano efficacemente le truppe ucraine. Anche un solo dollaro da te può salvare la vita delle nostre famiglie, dei nostri amici e delle nostre eroiche truppe in piedi contro l’orso pazzo.

Si prega di fare una donazione a uno dei seguenti:

La Banca nazionale ucraina ha deciso di aprire un conto speciale per la raccolta fondi a sostegno delle forze armate ucraine – link esterno



Il fondo di beneficenza Come Back Alive – link esterno



Fondazione di beneficenza Voices of Children – link esterno



Piattaforma di crowdfunding The People’s Project – link esterno



Elenco delle risorse e delle organizzazioni da donare @RazomForUkraine – link esterno



Crisi/Guerra Russia-Ucraina: informazioni e modi per aiutare – link esterno