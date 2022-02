Salmonella nelle barrette energetiche all’avena “Milk & Honey” a marchio “Oat King”

Rischio microbiologico per salmonella. Questo il motivo che ha spinto il produttore LSP Sportnahrung a richiamare un lotto di barrette proteiche all’avena della varietà “Milk & Honey” a marchio “Oat King” per la presenza di Salmonella riscontrata in alcuni campioni del prodotto.

Le barrette richiamate sono quelle al gusto latte e miele, vendute in confezioni da 100 grammi, con il numero di lotto 777, con data di scadenza 20 settembre 2022. Le barrette proteiche richiamate sono state prodotte dall’azienda LSP Sportnahrung GmbH e vendute oltre i negozi fisici anche online.

Quello della salmonella è uno dei batteri più comuni che possono essere trasmessi dagli alimenti. I sintomi sono molto simili a quelli della gastroenterite con diarrea, febbre e crampi addominali per 4-7 giorni. Ma i bambini, gli anziani e le persone immunodepresse possono sviluppare anche una forma più grave con batteriemie o meningiti.

A scopo precauzionale e al fine di garantire la sicurezza dei consumatori si raccomanda a coloro che hanno acquistato il prodotto medesimo lotto di appartenenza, di NON consumarlo!