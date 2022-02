EasyPark è ora disponibile anche su Android Auto

EasyPark, la prima app di mobile parking integrata su Android Auto, conferma ulteriormente la leadership europea dell’azienda nell’ambito delle tecnologie per la sosta.

Un ulteriore passo avanti per rendere il parcheggio più facile e immediato a milioni di automobilisti.

EasyPark, già disponibile su Apple CarPlay, ora sbarca anche su Android Auto. Gli utenti che dispongono di smartphone Android possono ora utilizzare i servizi EasyPark per la gestione o la ricerca del parcheggio o per effettuare la ricarica dell’auto elettrica (n.b. quest’ultimo servizio non è ancora disponibile in Italia) direttamente sul sistema di infotainment della propria vettura tramite Android Auto.

“Al fine di offrire ai nostri utenti un servizio leader a livello mondiale, è importante sviluppare e innovare costantemente la nostra offerta. Rendere la nostra tecnologia disponibile anche su Android Auto, consente a EasyPark di offrire un’esperienza di parcheggio più semplice” afferma Johan Birgersson, CEO di EasyPark Group.

L’integrazione di EasyPark su Android Auto permette di utilizzare l’app e i servizi EasyPark sul display delle auto della maggior parte dei brand automobilistici. Oggi, oltre l’80% delle vetture di nuova produzione supporta il mirroring del telefono sul display dell’auto tramite Android Auto, Apple CarPlay o entrambi: ciò permette a EasyPark di poter essere utilizzato su gran parte del parco auto mondiale.

EasyPark è disponibile su Android Auto scaricando l’ultimo aggiornamento dell’app e copre le migliaia di città in cui è attivo il servizio. Per poter utilizzare l’app EasyPark è necessario disporre di un telefono Android con versione Android 9 o successive e che la vettura utilizzata supporti Android Auto. Android e Android Auto sono marchi di Google LLC.