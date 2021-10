Finché c’è bisogno di sicurezza, c’è bisogno di fabbri

L’abilità del fabbro risale a migliaia di anni fa. La prima antica chiusa fu scoperta dagli archeologi nei resti dell’Impero assiro. Gli scienziati ritengono che questa rudimentale serratura di legno sia stata realizzata intorno al 700 aC. Ma solo perché è in circolazione da molto tempo, non significa che il fabbro sarà ancora una professione necessaria in futuro.

In questi giorni, molti fabbri di piccole città sono pronti a ritirarsi, se non lo hanno già fatto. E, nonostante sia una valida scelta di carriera e un business solido che ha resistito alla prova del tempo, una generazione più giovane di fabbri deve ancora apparire. C’è molta domanda di fabbri e altri tipi di artigiani, specialmente durante l’attuale carenza di manodopera. Ma non ci sono candidati in fila per imparare il mestiere.

Carenza di manodopera nei mestieri qualificati

Negli ultimi cinque anni che hanno preceduto il 2021, i ricavi medi nel settore del fabbro sono aumentati di un tasso annuo del 3,5%. Guardando ai prossimi anni, la crescita dovrebbe essere modesta ma costante. Inoltre, questi tipi di lavori non richiedono una laurea costosa e, poiché i commercianti qualificati sono difficili da trovare ultimamente, i salari nella maggior parte delle aree sono superiori alla media.

I giovani non vogliono fare nulla con le loro mani. La gente ha bisogno di saldatori, elettricisti, montatori di tubi… Ai tempi, un uomo o una donna uccidevano per un apprendistato del genere.

Questo stesso scenario si sta svolgendo per altri lavori di mestieri qualificati, tra cui operai edili, installatori e finitori di cartongesso, muratori e muratori, costruttori di tetti, tecnici, falegnami, vetrai, elettricisti, idraulici, operai della lamiera, saldatori, caldaisti e montatori di tubi. Le posizioni lavorative altamente retribuite che sono molto richieste sono rimaste vacanti mentre gli studenti delle scuole superiori si concentrano su percorsi di carriera collegiali.

I genitori vogliono il successo per i loro figli. Rimangono bloccati nella ricerca di buone scuole, e non vedono la carenza di commercianti fino a quando non assumono un idraulico e devono scrivere un assegno.

Quindi, cosa dobbiamo aspettarci per questo settore? Ci sarà una prossima generazione di fabbri?

Il fabbro oggi

I fabbri professionisti fanno molto di più che fare copie di chiavi e vendere hardware. Sono i tecnici di passaggio per l’installazione, la riparazione, la ricostruzione e la modifica di dispositivi di chiusura meccanici ed elettronici, casseforti e caveau di sicurezza, anche montaggio serratura porta blindata.

E questo commercio non è bloccato nel passato; c’è lo stesso livello di evoluzione e innovazione nel fabbro come in altri settori. C’è molta tecnologia che va nella sicurezza residenziale e commerciale. Le specialità per i fabbri sono varie come costruire una cassaforte personalizzata per lavorare come consulenti di sicurezza indipendenti.

I fabbri progettano e installano complessi sistemi a chiave master, sistemi di sicurezza senza chiave, sistemi di controllo degli accessi e sistemi di sicurezza digitale basati su cloud. Lavorano per aziende con esigenze di sicurezza elevate per salvaguardare dipendenti, materiali, attrezzature e dati preziosi utilizzando porte commerciali rinforzate, lettori di prossimità e lettori di ingresso biometrici.

I fabbri forniscono anche assistenza alle organizzazioni che lavorano in particolari settori. Progettano sistemi di ingresso complessi tra cui serrature elettriche, dispositivi di trasferimento bancario, chiavi magnetiche e serrature magnetiche per campus universitari. I fabbri sono responsabili di fare piani di sicurezza per gli hotel e trovare la migliore soluzione con chiave o senza chiave per gli ospiti. Hanno competenze specializzate per aiutare gli imprenditori a proteggere gli spazi commerciali, rispettare le normative antincendio, di sicurezza e di accessibilità per disabili. Anche prima che un edificio diventi un’azienda, i fabbri aiutano gli appaltatori a proteggere i cantieri da furti, incidenti e atti vandalici.

Aiutano i proprietari di case ad aumentare la sicurezza con hardware specializzato e assistenza all’installazione per porte residenziali rinforzate. Con sistemi di accesso senza chiave, serrature intelligenti e telecamere per campanelli intelligenti, aggiornano e integrano la sicurezza nei sistemi di automazione domestica intelligente.

Un altro motivo importante per cui i fabbri non andranno fuori mercato è la loro capacità di assistere le persone in situazioni di emergenza. La maggior parte dei fabbri offre servizi di emergenza 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana. Se fossi chiuso fuori di casa o dal tuo veicolo nel cuore della notte, chi chiameresti? La soluzione è un fabbro pronto intervento. Poiché i fabbri sono sempre accessibili per rispondere a situazioni di emergenza, sono analoghi ai vigili del fuoco o alla polizia in diversi aspetti.

Questo lavoro non si limita solo alle serrature e ai catenacci. Installano dispositivi di chiusura per porte girevoli, installano serrature magnetiche su porte scorrevoli, serrature automatiche, hardware antipanico e hardware per uscite di emergenza. Fanno anche copie di chiavi elettroniche per i proprietari di auto.

Una nuova generazione di fabbri

Sono in corso sforzi per aumentare la consapevolezza sulla carenza di manodopera e sulle grandi opportunità di carriera e benefici disponibili nei vari mestieri qualificati.

Per alcune attività di fabbro, il segreto del successo a lungo termine risiede nel loro modello di business a conduzione familiare. Trascendendo le competenze di generazione in generazione, tali aziende hanno creato una tradizione per i loro figli.