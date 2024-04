Avviso Sicurezza Alimentare: Ritiro Barrette Cioccolato Ritter Sport

Avviso dell’Ufficio Federale per la Tutela dei Consumatori

L’Ufficio Federale per la Tutela dei Consumatori e la Sicurezza Alimentare tedesco ha recentemente emesso un avviso di sicurezza alimentare riguardante le barrette di cioccolato al latte intero del marchio tedesco Ritter Sport. Questo avviso è stato pubblicato al fine di informare i consumatori riguardo a potenziali rischi per la salute associati a questo prodotto alimentare.

Ritiro dal Mercato delle Barrette di Cioccolato Ritter Sport

Le barrette coinvolte in questa notifica sono identificate dai lotti H3P1 0304 con scadenza al 3 febbraio 2025 e H3P4 0304 con scadenza al 2 marzo 2025. Queste barrette, vendute in confezioni da 100 grammi, sono state ritirate dal mercato a causa della presenza di frammenti di materiale plastico. La presenza di questi frammenti rappresenta un potenziale rischio per la salute dei consumatori.

Informazioni sull’azienda produttrice

L’avviso è stato emesso dall’azienda produttrice Alfred Ritter GmbH & Co.KG. Questa azienda ha sede in Alfred-Ritter-Str. 25, D-71111 Waldenbuch. Fornisce anche informazioni dettagliate sui lotti interessati e sulla natura del contaminante riscontrato nelle barrette di cioccolato. È importante che i consumatori prestino attenzione a queste informazioni per garantire la propria sicurezza alimentare.

Consigli per i Consumatori

Si consiglia vivamente ai consumatori di non consumare le barrette di cioccolato Ritter Sport appartenenti ai lotti indicati. Invece, è consigliabile restituire il prodotto al punto vendita per ottenere un rimborso completo. Inoltre, si raccomanda di astenersi dall’acquistare questo prodotto online fino a quando non sarà garantita la sicurezza alimentare delle barrette di cioccolato. La collaborazione dei consumatori è essenziale per garantire la sicurezza alimentare e prevenire rischi per la salute.

