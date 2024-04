Nestlé KIT KAT Mini: Rischi per la Salute e Richiamo delle Barrette al Cioccolato

Le rinomate cialde ricoperte di cioccolato al latte Nestlé KIT KAT richiedono una particolare attenzione. Queste barrette, amate per il loro sapore irresistibile, sono uno degli spuntini più popolari, soprattutto tra gli appassionati di dolci. Tuttavia, per coloro che lottano contro il colesterolo o il diabete, queste gustose cialde possono rivelarsi dannose, costituendo una minaccia anche per coloro che godono di buona salute. La ragione dietro ciò? La presenza di una sostanza potenzialmente dannosa.

Rischio Chimico Segnalato dal Ministero della Salute Croato

Un determinato lotto di queste rinomate cialde è stato recentemente segnalato dal Ministero della Salute croato attraverso i suoi canali di avviso di sicurezza e richiami di prodotti alimentari. Il motivo di questa segnalazione riguarda un potenziale rischio chimico, che si riferisce alla possibilità di contaminazione da un agente chimico non dichiarato o in quantità superiori ai limiti di legge.

Contaminazione da Olio Minerale e Possibile Rischio Cancerogeno

Secondo quanto riportato dalle autorità croate, le confezioni del lotto interessato potrebbero essere contaminate da olio minerale. Questo ha sollevato preoccupazioni aggiuntive, poiché un possibile rischio cancerogeno è stato collegato all’esposizione agli oli minerali usati. Studi condotti dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) hanno dimostrato la cancerogenicità di questa tipologia di oli, specialmente quelli derivanti da oli motore usati.

Implicazioni sulla Salute e Richiamo del Prodotto

L’esposizione agli oli minerali usati nei prodotti alimentari può portare alla contaminazione e, di conseguenza, al ritiro dal commercio delle confezioni coinvolte. È importante notare che, una volta ingerita, questa sostanza e i suoi metaboliti vengono rapidamente assorbiti dall’organismo, ma ciò che suscita maggiore preoccupazione è la loro distribuzione in tutti i tessuti, incluso il feto.

Nestlé KIT KAT Mini Coinvolto nel Richiamo

Il lotto in questione riguarda le confezioni del prodotto Nestlé KIT KAT Mini 200g in busta, con data di scadenza prevista per l’01/2025. Questo prodotto, fabbricato dalla Nestlé Germania, non è conforme al regolamento 178/2002 sulla legislazione alimentare.

Avviso di Non Conformità e Raccomandazione ai Consumatori

L’azienda produttrice, Nestlé Germania AG, ha emesso un avviso di richiamo a causa della non conformità delle confezioni di questo lotto, evidenziando il pericolo della contaminazione da olio minerale e l’effetto potenzialmente cancerogeno del prodotto. Pertanto, si raccomanda ai consumatori che hanno acquistato le confezioni coinvolte di astenersi dal consumarle.