Ricatto Affettivo: una condanna esemplare per Estorsione e Stalking

La condanna per estorsione e stalking è scattata nei confronti di un uomo che aveva minacciato la compagna di rompere la relazione sentimentale se non le avesse dato denaro. La donna ha portato agli investigatori gli screenshot dei messaggi in cui lui le chiedeva soldi con la minaccia implicita di mettere fine alla loro relazione.

Ricatto affettivo e controllo psicologico: le nuove sfide della giustizia penale

Questo comportamento è stato considerato come ricatto affettivo, configurando così il reato di estorsione secondo l’articolo 629 del Codice Penale. Anche il comportamento di controllo esercitato sull’ex compagna è stato giudicato come stalking, poiché la donna si trovava in uno stato di sudditanza psicologica.

La sottile linea tra minaccia e reato: il caso di estorsione e stalking analizzato

È interessante notare che non è necessario che le minacce siano esplicite o aggressive: anche una minaccia sottintesa, in grado di instillare timore nella vittima e coartarne la volontà, può essere considerata reato. Questo caso evidenzia l’importanza delle circostanze specifiche e delle condizioni personali della vittima nel determinare la gravità del reato.

Giustizia riparativa e riabilitazione: una prospettiva per affrontare la violenza relazionale

La sentenza della Cassazione, che ha confermato la condanna dell’uomo, sottolinea che il comportamento del colpevole ha causato un pregiudizio significativo alla libertà fisica e morale della vittima. Inoltre, il tribunale ha escluso l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, considerando che le somme di denaro richieste e pagate non erano irrilevanti.

Riforma Cartabia: una chance per il condannato di rimediare al suo errore

È interessante notare che il condannato potrà partecipare a un percorso di giustizia riparativa durante l’esecuzione della pena, come previsto dalle norme della riforma Cartabia, entrata in vigore il 30 giugno 2022. Questo indica un approccio più orientato alla riabilitazione del colpevole e al ripristino del danno causato alla vittima.

Cosa significa questa sentenza

Questa sentenza è importante perché chiarisce che il ricatto affettivo è un reato. E’ anche un monito per tutti coloro che usano le minacce o la coercizione per ottenere denaro o altri beni dalle loro partner.

Cosa fare se si è vittime di ricatto affettivo:

Se sei vittima di ricatto affettivo, non sei sola/o.

Denuncia il tuo aguzzino alle autorità competenti.

Ricerca il sostegno di un professionista qualificato.

È importante ricordare che il ricatto affettivo è un reato e che le vittime hanno il diritto di essere protette.

Cos’è esattamente il ricatto affettivo?

Il ricatto affettivo è una forma di abuso che può avere gravi conseguenze sulle vittime. Le vittime di ricatto affettivo possono sentirsi isolate, vulnerabili e senza speranza. Possono anche essere depresse, ansiose e avere problemi di autostima.

Esistono diverse forme di ricatto affettivo. Alcune forme comuni includono:

Minacciare di lasciare la vittima se non fa quello che vuole l’aguzzino

Minacciare di fare del male a se stessi o ad altri se la vittima non cede alle sue richieste

Usare il senso di colpa o la vergogna per manipolare la vittima

Minacciare di rivelare segreti della vittima

Se sei vittima di ricatto affettivo, è importante cercare aiuto. Puoi parlare con un amico fidato, un familiare o un professionista qualificato. Ci sono anche molte risorse disponibili online e telefonicamente.

Con l’aiuto giusto, puoi superare il ricatto affettivo e ricostruire la tua vita.