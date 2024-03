Perchè c’è il mercurio nel pesce spada? Richiamo alimentare, cosa fare

Il mercurio è presente nel pesce a causa dell’inquinamento ambientale. Il mercurio è un metallo pesante che può essere rilasciato nell’ambiente attraverso varie attività industriali, come l’estrazione mineraria, la produzione di energia elettrica e l’utilizzo di pesticidi.

Rcentemente, il ministero della Salute ha annunciato un nuovo richiamo di alimenti a causa della presenza di mercurio oltre i limiti consentiti in due lotti di tranci di pesce spada venduti in Italia da D.I.MAR. Il prodotto, venduto congelato sfuso, appartiene ai lotti 23505-4237 (lotto interno 23099777) e 23508-4237 (lotto interno 23099937) con scadenza al 01/06/2026. Il pesce spada ritirato è prodotto dalla ditta Congelados Maravilla con sede a Vigo, provincia di Pontevedra, in Spagna. D.I.MAR Srl è la società che distribuisce il prodotto in Italia. Il prodotto, prodotto in Spagna e distribuito in Italia, è stato ritirato dai punti vendita e si consiglia di non consumarlo e di restituirlo per precauzione.

Perchè c’è il mercurio nel pesce?