Modifiche Tariffe Telepass: Come fare il Recesso senza pagare Penali

Modifiche ai Contratti Telepass: Cosa Devi Sapere

Gli automobilisti italiani si trovano di fronte a modifiche nei contratti Telepass, con aumento delle tariffe del servizio Telepass Family. Scopri cosa significa per te e come procedere se non sei d’accordo con i cambiamenti.

Aumento delle Tariffe: Impatto sui Clienti

A partire dall’1 luglio 2024, il canone mensile del servizio base Telepass Family passerà da 1,83 euro a 3,90 euro, segnando un incremento significativo del 113%. Questo aumento potrebbe influenzare il budget delle famiglie e degli automobilisti italiani.

Procedure di Recesso: Come Agire

Gli automobilisti che non accettano le modifiche tariffarie hanno il diritto di recedere dal contratto Telepass senza alcuna spesa o penale entro il 30 giugno. È possibile avviare il processo di recesso contattando il servizio clienti Telepass tramite diverse modalità, come telefono, e-mail o modulo online:

Gli automobilisti contrari alle modifiche tariffarie possono rescindere il contratto immediatamente , senza penali o costi di disattivazione, contattando il numero verde 800 904 940 o inviando una comunicazione tramite e-mail ([email protected]) o PEC ([email protected]).

, senza penali o costi di disattivazione, contattando il o inviando una comunicazione tramite e-mail ([email protected]) o PEC ([email protected]). È anche possibile utilizzare il modulo online sul sito web di Telepass o scaricare un modulo specifico. Una volta effettuata la richiesta di recesso, il dispositivo deve essere restituito presso uno dei Telepass Store, Centro Servizi Telepass o Telepass Point, o inviato per posta raccomandata a Telepass S.p.A. – Via del Serafico 49 – 00142 Roma.

Restituzione del Dispositivo: Cosa Fare Dopo il Recesso

Una volta effettuata la richiesta di recesso, è necessario restituire il dispositivo Telepass presso uno dei punti di ritiro autorizzati. Telepass ha esteso il periodo per la restituzione del dispositivo a sei mesi, offrendo ai clienti più tempo per completare la procedura senza fretta.

Foto Credits: Mohana Deva di NotizieInDiretta.it con IA Bing.