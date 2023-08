Peste Suina in Austria e Italia: Avviso Urgente della Camera dell’Agricoltura

La Camera dell’Agricoltura dell’Alta Austria ha emesso un avviso urgente sulla diffusione della peste suina in Austria e in altre aree come Slovacchia, Ungheria, Romania, Serbia, Croazia e Italia. Tutti i viaggiatori sono invitati a prendere precauzioni e a non portare a casa prodotti a base di carne di maiale o oggetti che potrebbero essere contaminati.

La prevenzione è l’unica protezione contro la malattia, che non rappresenta un rischio per la salute umana ma può essere trasmessa dagli esseri umani. In Lombardia, in Italia, è stato abbattuto un gruppo di maiali domestici, ma non è stato trovato nessun cinghiale infetto nelle vicinanze. Si sospetta che il fattore umano abbia avuto un ruolo nella trasmissione della malattia.