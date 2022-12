Siepi sul confine, Cassazione: “Va rispettata l’altezza”

Ecco l’ultima sentenza della Cassazione. Il diritto di mantenere una siepe a distanza inferiore dal confine si può usucapire ma va comunque rispettata l’altezza. L’obbligo di non superare il muro del vicino mira infatti a impedire che le piante possano pregiudicare il soleggiamento e la panoramicità del fondo adiacente. Lo ha ricordato la Cassazione con la sentenza 35377/22 che ha così regolato una lite tra confinanti.

Il proprietario di un terreno ha convenuto in giudizio i vicini chiedendo l’estirpazione o, in subordine, la potatura della siepe fino all’altezza del muro divisorio, per avere i convenuti piantato a ridosso del confine una siepe che, oltre a violare le norme in materia di distanze legali, riduceva l’aria di luce e veduta del fondo confinante creando pericolose zone di umidità. Il giudice di primo grado ha accolto la domanda condannando i convenuti a estirpare tutte le piante.

La corte d’appello ha però accolto l’impugnazione accertando l’acquisto per usucapione del diritto di tenere la siepe a distanza inferiore a quella legale. Il collegio ha però condannato gli appellanti a tenere la siepe ad altezza pari alla sommità del muro di confine.

La vertenza è così giunta in Cassazione dove i ricorrenti hanno sostenuto che una volta accertato il diritto a tenere le piante a distanza inferiore per intervenuta usucapione il giudice non poteva disporre alcuna modifica o riduzione del possesso.

Per i giudici di legittimità, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che: