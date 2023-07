La multa inflitta da parte del Garante per la Privacy ad Aspi per l’utilizzo dell’app “Free to X” rappresenta una vittoria per i consumatori e per Assoutenti. L’applicazione presentava problematiche in termini di privacy e trattamento dei dati personali degli utenti. Assoutenti ha denunciato la questione al Garante, che ha riconosciuto le criticità e ha sanzionato Aspi. Ora Assoutenti chiede che gli utenti che hanno fornito dati all’app siano risarciti da Aspi per la violazione della privacy subita. L’associazione si offre di collaborare con Aspi per trovare modalità di compensazione per gli automobilisti e migliorare il servizio agli utenti che subiscono ritardi sulle autostrade.

Multa Aspi per app “Free to X”: successo per consumatori e Assoutenti

La multa del Responsabile per la Riservatezza nei confronti di Aspi per il caso dell’app “Free to X” costituisce un successo per i consumatori e per Assoutenti, che nel settembre 2021 ha presentato un esposto al Garante denunciando tutte le problematiche di tale applicazione relativa al “Cashback dei pedaggi“.

“Ogni servizio fornito da ‘Free to X’ sembrava essere vincolato alla compilazione di un modulo in cui gli utenti erano obbligati a dare non solo il consenso alla ricezione di comunicazioni di marketing, ma anche una serie di dati personali per ottenere il rimborso dei pedaggi”, spiega il presidente Furio Truzzi. “Oggi il Garante riconosce i chiari problemi in termini di privacy e di trattamento dei dati degli utenti che abbiamo denunciato, e critica Aspi”.

“Ora, in seguito alla sanzione, riteniamo che tutti gli utenti che hanno fornito dati all’app ‘Free to X’ debbano essere adeguatamente risarciti da Aspi per la violazione della privacy subita”, continua Truzzi. “A tal proposito, ci mettiamo a disposizione dell’azienda per valutare insieme le opportune modalità di compensazione nei confronti degli automobilisti e per collaborare con la nuova gestione al fine di migliorare l’attenzione rivolta agli utenti che subiscono i ritardi sulle autostrade”.

Chi è Free To X e cosa è il Cashback?

Free To X è un’azienda che si occupa di servizi per la mobilità e offre soluzioni per migliorare l’esperienza di viaggio dei suoi clienti, concentrandosi sull’innovazione, la tecnologia e la sostenibilità. Tra i servizi principali offerti da Free To X per conto di Autostrade per l’Italia, vi è il Rimborso, che permette di ottenere un rimborso sul pedaggio in caso di ritardi causati dai lavori autostradali. Il Rimborso è disponibile per tutti i clienti, spiegano nel sito ufficiale, e per tutti i metodi di pagamento, e i consorzi possono registrarsi al servizio per richiedere il rimborso retroattivamente a partire dal 15 settembre 2021.