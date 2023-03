RC Auto: Federcarrozzieri e Periti contro compagnie di assicurazioni

Le compagnie di assicurazioni stanno riducendo le stime dei danni e i costi degli interventi, costringendo i periti assicurativi a sottostimare i costi orari di manodopera del 20% e delle vernici del 25%, con una media di risarcimento di 200/300 euro in meno per ogni sinistro. Le pratiche scorrette delle compagnie di assicurazioni, spiega Luigi Mercurio presidente dall’Aiped (Associazione Italiana Periti Estimatori Danni), danneggiano gli automobilisti e il mercato, e l’intervento dell’Antitrust è necessario. Anche le associazioni dei consumatori si sono unite alla denuncia, affermano Sonia Monteleone responsabile nazionale settore assicurativo di MC e Stefano Mannacio di Assoutenti, chiedendo trasparenza nelle politiche liquidative e autonomia per i periti assicurativi.