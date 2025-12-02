Sephora vs Lidl: ho provato i dupes, questi 5 prodotti sono identici e costano 1/10

5 prodotti, cosiddetti dupes, identici a quelli delle grandi marchi ma venduti da Lidl a prezzi stracciati.

Nel panorama della cosmetica accessibile, il confronto tra prodotti di marchi di fascia alta e le loro controparti più economiche continua a suscitare grande interesse.

In particolare, il confronto tra la catena di supermercati Lidl e il colosso della bellezza Sephora ha portato alla luce una serie di prodotti duplicati, noti come dupes, che promettono qualità simile a prezzi decisamente più contenuti.

Cosa sono i prodotti dupes e perché sono al centro dell’attenzione

I prodotti dupes rappresentano una categoria di cosmetici che si caratterizzano per l’imitazione di prodotti di marca più costosi, offrendo un’alternativa economica senza rinunciare alla qualità. Lidl, con la sua linea Cien, si è distinta per la capacità di proporre articoli che richiamano fortemente formulazioni e risultati di brand prestigiosi come Pantene o Garnier. Questa strategia ha catturato l’interesse di molti consumatori attenti al rapporto qualità-prezzo, ma anche di esperti e influencer del settore beauty.

La particolarità di questi prodotti è l’estrema somiglianza, non solo estetica ma anche funzionale, rispetto ai prodotti originali. L’etichettatura spesso evidenzia ingredienti simili, e alcune referenze di Lidl sono state addirittura paragonate ai prodotti più venduti di Sephora, un gigante della bellezza noto per l’ampiezza e la qualità delle sue linee cosmetiche. Un caso emblematico riguarda la linea shampoo Cien di Lidl, che si avvicina molto alla celebre linea Pantene Rigenera.

Le formulazioni promettono un’azione rigenerante dei capelli, con ingredienti attivi simili e un profilo di utilizzo pressoché identico. Il vantaggio, però, è nel prezzo: il prodotto Lidl costa meno di un decimo rispetto all’originale. Un risparmio significativo che non sembra compromettere l’efficacia. Anche le maschere viso della linea Cien, in particolare quelle al melograno, sono state paragonate alle maschere Garnier. Entrambe promettono idratazione profonda e un effetto rivitalizzante sulla pelle, con una composizione ricca di estratti naturali.

La differenza di prezzo è altrettanto marcata, aprendo una interessante riflessione sulle dinamiche di mercato e la percezione del valore nel settore cosmetico. Sephora, dal canto suo, continua a puntare sull’innovazione e sulla selezione di prodotti di alta qualità, ma questa competizione con i dupes Lidl pone una sfida non indifferente, soprattutto per i consumatori più attenti al budget.

L’ascesa dei prodotti dupes ha modificato sensibilmente le abitudini di acquisto. Sempre più consumatori sono pronti a sperimentare alternative economiche senza rinunciare a risultati soddisfacenti, spingendo retailer come Lidl a investire nella ricerca di formule efficaci e sicure. Inoltre, la trasparenza delle etichette e la comunicazione chiara sulle caratteristiche dei prodotti hanno contribuito a ridurre il pregiudizio verso i cosmetici a basso costo.

Le recensioni online e i test comparativi, spesso condotti da influencer e beauty blogger, hanno ulteriormente valorizzato questa tendenza, mettendo in evidenza quanto alcuni dupes possano competere ad armi pari con prodotti di brand più blasonati. La sfida tra Sephora e Lidl non è solo una questione di prezzi, ma anche di innovazione, accessibilità e capacità di rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più variegato e informato.