Italia, è questa la città con gli affitti più economici: prezzi bassissimi

In un contesto nazionale segnato da un aumento costante dei prezzi immobiliari, la scelta tra acquistare o affittare una casa si fa sempre più difficile.

In questo scenario, la ricerca di soluzioni abitative più accessibili spinge molti a orientarsi verso l’affitto, una formula più flessibile che consente di evitare vincoli a lungo termine come quelli imposti dai mutui. Tuttavia, anche nel mercato degli affitti esistono marcate differenze territoriali, con città e quartieri dove i canoni risultano decisamente più contenuti.

Secondo l’ultimo report di Idealista aggiornato a ottobre 2025, Marsala si conferma la città con gli affitti più economici in Italia, vantando quattro dei primi cinque quartieri con i canoni più bassi a livello nazionale. Questa città siciliana, con circa 79.600 abitanti e capoluogo del libero consorzio comunale di Trapani, è una delle realtà urbane più interessanti per chi cerca un’abitazione a prezzi contenuti.

La città degli affitti più economici in Italia

Il portale immobiliare Idealista evidenzia come il canone medio mensile per gli affitti in Italia sia attualmente di 14,6 euro al metro quadro, con un incremento del 4,1% rispetto all’anno precedente. Tuttavia, questa media nasconde enormi disparità. Marsala si distingue nettamente, con il quartiere della Contrade Extraurbane che presenta un prezzo medio di soli 5,47 euro al metro quadro, segnando addirittura un calo del 10,4% su base annua. Seguono il Centro Urbano di Marsala (5,80 euro), il quartiere di Stagnone (6,39 euro) e il centro storico (6,45 euro), tutti valori ben al di sotto della media nazionale e lontani dai canoni superati di città come Milano, dove si superano i 20 euro al metro quadro.

Questi dati indicano che Marsala non solo offre affitti accessibili, ma consente anche una scelta diversificata tra quartieri che mantengono costi contenuti, un elemento fondamentale per chi desidera muoversi nel mercato dell’affitto senza rinunciare a una qualità abitativa dignitosa.

L’analisi di Idealista su 117 quartieri italiani sotto la media nazionale conferma la tendenza di un mercato degli affitti più favorevole nel Sud Italia. Oltre a Marsala, anche Ragusa, altro capoluogo siciliano con oltre 74.000 abitanti, si posiziona bene con il suo centro cittadino che offre canoni medi di 5,88 euro al metro quadro.

Al contrario, per trovare un quartiere del Nord Italia con affitti sotto la media nazionale bisogna scorrere la classifica fino alla tredicesima posizione, dove il quartiere Dante Alighieri-Stadio di Piacenza si attesta a 8,25 euro al metro quadro. Il Centro Italia, rappresentato dal Centro Storico di Viterbo (8,01 euro), non fa molto meglio.

Milano rimane l’esempio emblematico di un mercato immobiliare costoso, senza quartieri con affitti sotto la media nazionale, costringendo molti lavoratori e studenti a spostarsi nelle province limitrofe e a diventare pendolari.

Ragusa: un’altra realtà siciliana con affitti contenuti

Anche Ragusa, con la sua popolazione di poco superiore a 74.000 abitanti, si inserisce nel panorama delle città con affitti più accessibili. Divisa tra la parte alta, Ragusa Superiore, e il quartiere storico di Ragusa Ibla, la città offre un ambiente ricco di testimonianze barocche e un territorio collinare che si estende verso il mare, con circa 15 km di costa.

Il clima mediterraneo collinare e la ricchezza paesaggistica ne fanno una meta ambita, mentre i prezzi degli affitti risultano più abbordabili rispetto alle grandi aree metropolitane del Nord. Ragusa è inoltre capoluogo del libero consorzio comunale omonimo e un centro importante per la cultura e l’economia siciliana.