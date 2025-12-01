Sinner, dove abita il campione: le sue case da sogno

Il campione del tennis Jannik Sinner vive conteso tra due realtà, Montecarlo e la Val Pusteria, in Trentino Alto Adige.

Il tennis italiano sta vivendo un momento storico grazie a Jannik Sinner, oggi numero 2 al mondo nel ranking ATP. L’altoatesino ha scritto una pagina memorabile vincendo, per la prima volta nella storia, lo slam sull’erba a Winbledon, battendo Carlos Alcaraz in una finale da brividi.

Un trionfo che ha consacrato il talento di San Candido tra i grandi del tennis mondiale, nonostante lo spagnolo si sia preso la rivincita pochi giorni fa vincendo lo US Open.

Dietro i successi sportivi, c’è però un ragazzo che non ha mai dimenticato le sue origini. Se oggi Sinner risiede a Montecarlo, sede strategica per la sua carriera, è altrettanto legato alla sua terra d’origine, le Dolomiti dell’Alta Pusteria, dove è nato e dove vivono ancora i suoi genitori.

Da San Candido al mondo: le origini di Sinner

Nato a San Candido il 16 agosto del 2001, Sinner è cresciuto tra le montagne e i paesaggi mozzafiato della Val Pusteria, in Alto Adige. Il borgo conta poco più di 3.000 anime, conosciuto anche come Innchen, e rappresenta la sua culla sportiva e familiare.

Da bambino Sinner si divideva tra sci alpino e tennis, ha ottenuto ottimi risultati in entrambe le disciplicne. A 13 anni, la scelta: abbandonare gli sci per dedicarsi completamente al tennis, tesserandosi con il Tennis Club Italia a Forte dei Marmi. Una decisione che lo ha portato, in poco più di 10 anni, a diventare una delle stelle più luminose nel panorama tennistico mondiale.

La residenza a Montecarlo

Oggi Sinner vive a Montecarlo come tanti altri campioni del circuito ATP. Qui gli aerei internazionali, che Sinner prende di continuo, sono facilmente raggiungibili, le strutture tennistiche sono di altissimo livello e anche il sistema fiscale è piuttosto favorevole.

Il quartiere esatto in cui risiede non è mai stato rivelato, probabilmente per ragioni di sicurezza, data la sua notorietà in tutto il mondo. Dalle foto condivise sui social però emergono dettagli di una casa essenziale e luminosa, con arredi semplici e tonalità chiare che iflettono molto la sua personalità.

La casa di famiglia

Nonostante viva all’estero, appena gli è possibile Sinner torna tra le sue amate montagne e riabbraccia la sua famiglia, a cui è profondamente legato. I suoi genitori, Siglinde e Hanspeter, vivono a Sesto Pusteria, dove gestiscono Casa Sinner, una struttura ricettiva apprezzata dai turisti e appassionati di sport invernali.

La casa di famiglia, costruita in perfetto stile altoatesino, riflette l’amore per il legno e i colori naturali. Balconcini scolpiti, interni caldi e accoglienti in tonalità che spaziano dal bianco al beige sono i tratti distintivi della dimora in cui Jannik è cresciuto. Un rifugio autentico, dove il tennista ritrova la pace dopo le peregrinazioni in giro per il mondo.