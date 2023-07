Aumento tariffe Rc auto nel 2023: penalizzazione di 490 milioni di euro per gli automobilisti italiani

Nel primo trimestre del 2023, le tariffe Rc auto sono aumentate del 4%, generando una penalizzazione di circa 490 milioni di euro per gli automobilisti italiani. Assoutenti aveva precedentemente avvertito di questa situazione, sottolineando che le compagnie assicurative stanno sfruttando l’inflazione per aumentare i prezzi. Il presidente dell’associazione, Furio Truzzi, ha richiesto l’intervento del governo, invitando Mister Prezzi e la Commissione di allerta rapida a indagare su questa crescita delle tariffe, che ritiene ingiustificata considerando i profitti delle compagnie durante la pandemia.

“Le nostre previsioni purtroppo si sono rivelate corrette e le tariffe Rc auto sono aumentate nuovamente nel 2023, registrando un incremento del +4% nel primo trimestre”. Lo ha dichiarato Assoutenti, commentando i dati forniti oggi dall’Ivass.

“Il costo di una polizza Rc auto è passato da una media di 353 euro nel primo trimestre del 2022 a 368 euro nello stesso periodo del 2023, con un aumento di 15 euro per assicurato”, denuncia il presidente Furio Truzzi. “Ciò significa che, considerando che in Italia circolano 43 milioni di veicoli assicurati, di cui 32,5 milioni di autovetture, l’aumento delle tariffe solo per la categoria degli automobilisti ammonta a quasi 490 milioni di euro all’anno”.

“Avevamo denunciato tempestivamente l’intenzione delle compagnie assicurative di sfruttare la scusa dell’inflazione per aumentare le tariffe della Rc auto”, continua Truzzi. “Si tratta di un aumento del tutto ingiustificato, considerando che durante gli anni della pandemia le compagnie assicurative hanno ottenuto notevoli profitti grazie alle limitazioni alla circolazione privata e alla drastica riduzione degli incidenti stradali. Per questo chiediamo al Governo di fare luce sull’incremento dell’Rc auto, convocando il signor Prezzi e la Commissione di allerta rapida, come è stato fatto per la pasta e i biglietti aerei”.